Πέντε εισαγγελείς θα εξετάσουν δημοσιευμένα αρχεία για τον Επστάιν, που περιέχουν ενδείξεις εμπλοκής Γάλλων υπηκόων σε σεξουαλικά ή οικονομικά αδικήματα.

Εκτεταμένες έρευνες για sex trafficking και οικονομική απάτη μεταξύ των επαφών του εκλιπόντος καταδικασμένου για σεξουαλικά αδικήματα Τζέφρι Επστάιν, ξεκίνησε η Γαλλία, μετά την δημοσιοποίηση των αρχείων του.

Η εισαγγελέας του Παρισιού, Laure Beccuau, δήλωσε στον ραδιοφωνικό σταθμό France Info την Τετάρτη ότι οι έρευνες θα βασιστούν σε δημόσια διαθέσιμο υλικό, καθώς και σε καταγγελίες που έχουν υποβληθεί από ομάδες προστασίας παιδιών. Η μία έρευνα θα επικεντρωθεί στην εμπορία ανθρώπων, η άλλη σε εγκλήματα όπως το ξέπλυμα χρήματος, η διαφθορά και η φορολογική απάτη.

Ο Επστάιν, ο οποίος αυτοκτόνησε σε φυλακή του Μανχάταν το 2019, είχε καταδικαστεί το 2008 για προσέλκυση ανήλικων κοριτσιών σε πορνεία. Η συνεργάτιδά του, Γκισλέν Μάξγουελ, έχει καταδικαστεί στις ΗΠΑ για εμπορία ανήλικων κοριτσιών για σεξουαλική κακοποίηση.

Σε μια δήλωσή του, το γραφείο της εισαγγελίας του Παρισιού, ανέφερε ότι ελπίζει ότι η δημοσιότητα γύρω από τον Επστάιν θα ενθαρρύνει τα θύματα sex trafficking που δεν έχουν εμφανιστεί στο παρελθόν, να το κάνουν τώρα. Πέντε εισαγγελείς θα εξετάσουν δημοσιευμένα αρχεία που περιέχουν ενδείξεις εμπλοκής Γάλλων υπηκόων σε σεξουαλικά ή οικονομικά αδικήματα.

Οι αρχές έχουν ήδη ξεκινήσει προκαταρκτική έρευνα για τον πρώην υπουργό Πολιτισμού Τζακ Λανγκ και την κόρη του Καρολάιν ως ύποπτοι για φορολογική απάτη.

Εξετάζουν επίσης τρεις άλλες υποθέσεις, ανάμεσά τους και υποψίες ότι ο Γάλλος διπλωμάτης Φαμπρίς Άινταν μετέφερε έγγραφα των Ηνωμένων Εθνών στον Επστάιν. Ο ίδιος αρνείται την κατηγορία.

Τα έγγραφα που δημοσίευσε το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ περιλαμβάνουν αρχεία καταγραφής πτήσεων και email που δείχνουν ότι ο Επστάιν επισκεπτόταν συχνά το Παρίσι, όπου είχε ένα πολυτελές διαμέρισμα κοντά στην Αψίδα του Θριάμβου.

«Η Γαλλία έχει βασικό ρόλο στο θέμα, καθώς είναι η μόνη χώρα εκτός των ΗΠΑ όπου ο Επστάιν κατείχε περιουσία», δήλωσε η Χομέιρα Σελιέ από την Innocence en danger, μια ομάδα που αγωνίζεται κατά της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών.

Οι Γάλλοι εισαγγελείς είχαν ξεκινήσει έρευνα για τις διασυνδέσεις του Επστάιν το 2019, αλλά την έκλεισαν το 2023 μετά τον θάνατο του Ζαν-Λικ Μπρουνέλ, βασικού υπόπτου και επί χρόνια συνεργάτη του Έπσταϊν, σε γαλλική φυλακή.

Αναγνώρισαν ότι τα τρέχοντα δεδομένα παραμένουν ελλιπή, περιγράφοντας τις έρευνες ως «τιτάνια εργασία, χωρίς να γνωρίζουν τι θα προκύψει».

Την Τρίτη, μια ομάδα ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ υπαινίχθηκε την ύπαρξη μιας «παγκόσμιας εγκληματικής επιχείρησης» που συνδέεται με το δίκτυο του Επστάιν, κάνοντας λόγο για πράξεις που ενδεχομένως συνιστούν εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας.

Με πληροφορίες του Reuters