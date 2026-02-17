«Ο Κωστής Χατζηδάκης ούτε θυμάται τέτοια συνάντηση ούτε προκύπτει κάτι τέτοιο από την ατζέντα του εκείνης της περιόδου», απάντα το γραφείο Τύπου του αντιπροέδρου.

Την οργισμένη αντίδραση του Κωστή Χατζηδάκη προκάλεσαν την Δευτέρα σειρά δημοσιευμάτων που έκαναν λόγο για εμπλοκή του ονόματός του στα αρχεία Επστάιν.

Σύμφωνα με το έγγραφο EFTA01935024 των Epstein Files - που έχει αναρτήσει στο διαδίκτυο το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ - στις 19 Φεβρουαρίου του 2014 ο καταδικασμένος παιδόφιλος Τζέφρι Επστάιν ενημερώνει τον Ολιβιέ Κολόμ, στενό συνεργάτη του Νικολά Σαρκοζί, ότι βρίσκεται στη Νέα Υόρκη και του ζητά να μάθει νέα από κάποιο πρόσφατο ταξίδι του, χωρίς να δίνονται περαιτέρω λεπτομέρειες.

Η απάντηση του πρώην γάλλου διπλωμάτη είναι τότε:

«Το ταξίδι μου: Μογγόλος τραπεζίτης· Alvin Jiang· Διευθύνων Σύμβουλος της SAFE στο Χονγκ Κονγκ· Αδελφός του Lucio Tan (Φιλιππινέζος)· Jeffrey Li· πρόεδρος του ομίλου Citic + ένας τύπος νούμερο 28 στη λίστα του Forbes στην Κίνα.

Επέστρεψες ήδη στη Νέα Υόρκη; Συνάντησα τη Νίνα σήμερα το πρωί, πέταξε κι αυτή σήμερα στη Νέα Υόρκη πριν εγκατασταθεί στο Αμπιτζάν στα τέλη Μαρτίου.

Γευμάτισα σήμερα με τον Έλληνα υπουργό Οικονομικής Ανάπτυξης: πήρα 2 εντολές για αεροδρόμια».

Παρακάτω οι σχετικές καταχωρίσεις στο Jmail. [Η συγκεκριμένη πλατφόρμα φιλοξενει δεκάδες χιλιάδες emails σε ένα περιβάλλον τύπου Gmail, αντικαθιστώντας τα κατακερματισμένα PDF, τα σαρωμένα έγγραφα και τα αρχεία κειμένου που προηγουμένως καθιστούσαν τα αρχεία Επστάιν δύσκολα στην πλοήγηση].

Σημειώνεται πως την περίοδο ανταλλαγής των email υπουργός ανάπτυξης ήταν ο Κωστής Χατζηδάκης, ο οποίος όμως δεν κατονομάζεται στο επίμαχο email.

«Δεν ήταν καν αρμόδιος το 2014 για τα αεροδρόμια»

Για «αποκυήματα φαντασίας» έκανε λόγο το γραφείο του αντιπροέδρου της κυβέρνησης χθες, σχολιάζοντας «όσα αναφέρονται σε ορισμένα δημοσιεύματα ιστοσελίδων για δήθεν συνάντηση του Κωστή Χατζηδάκη, τον Φεβρουάριο του 2014.

Πιο συγκεκριμένα, από το Γραφείο Τύπου του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

Όσα αναφέρονται σε ορισμένα δημοσιεύματα ιστοσελίδων για δήθεν συνάντηση του Κωστή Χατζηδάκη, τον Φεβρουάριο του 2014, με κάποιον κ. Κολόμ, o οποίος είχε σχέση με τη λίστα Έπσταϊν, είναι αποκυήματα φαντασίας.

Ο Κωστής Χατζηδάκης ούτε θυμάται τέτοια συνάντηση ούτε προκύπτει κάτι τέτοιο από την ατζέντα του εκείνης της περιόδου. Επίσης, δεν ήταν καν αρμόδιος το 2014 για τα αεροδρόμια, όπως αναφέρεται στα εν λόγω δημοσιεύματα.

Ακόμα, όμως, κι αν θεωρητικά είχε υπάρξει συνάντηση οποιουδήποτε με τον εν λόγω κύριο, εκείνη την περίοδο, ποιο θα μπορούσε να είναι το συμπέρασμα; Το συμπέρασμα είναι ένα βασικά: ότι ορισμένοι έχουν ξεπεράσει κάθε όριο και δεν έχουν κανένα αίσθημα ντροπής γι’ αυτά που γράφουν.