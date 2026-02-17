To ΙΧ αυτοκίνητο που οδηγούσε η 36χρονη προσέκρουσε αρχικά σε ένα σταθμευμένο όχημα, το οποίο παρασύρθηκε και χτύπησε διαδοχικά άλλα αυτοκίνητα, προκαλώντας εκτεταμένες υλικές ζημιές.

Σοβαρό τροχαίο περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας στην Αθήνα, όταν 36χρονη οδηγός (γνωστή τραγουδίστρια) υπό την επήρεια αλκοόλ προκάλεσε ζημιές σε πέντε σταθμευμένα οχήματα, χωρίς ευτυχώς να υπάρξουν τραυματισμοί.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε περίπου στις 04:35, στη συμβολή των οδών Κλεομένους και Ξανθίππου.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, το ΙΧ αυτοκίνητο που οδηγούσε η 36χρονη προσέκρουσε αρχικά σε ένα σταθμευμένο όχημα, το οποίο παρασύρθηκε και χτύπησε διαδοχικά άλλα αυτοκίνητα, προκαλώντας εκτεταμένες υλικές ζημιές.

Συνολικά πέντε οχήματα υπέστησαν ζημιές από την καραμπόλα, ενώ στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικοί της Τροχαίας.

Κατά τον έλεγχο που ακολούθησε, υποβλήθηκε σε αλκοτέστ, με τη δεύτερη μέτρηση να δείχνει 0,70 mg αλκοόλ ανά λίτρο εκπνεόμενου αέρα, ποσοστό που υπερβαίνει κατά πολύ το επιτρεπόμενο όριο.

Σε βάρος της 36χρονης σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση και οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, ενώ οδηγήθηκε στο αυτόφωρο.

