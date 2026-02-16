Οι αυξημένες μετρήσεις σωματιδίων της σκόνης και η αποπνικτική ατμόσφαιρα οδήγησε στην αναστολή λειτουργίας των σχολείων σε Δήμους της Κρήτης, τι θα γίνει αύριο.

Το έντονο επεισόδιο αφρικανικής σκόνης με την βεβαρυμένη ατμόσφαιρα ιδίως στην Κρήτη οδήγησε στην απόφαση να μείνουν κλειστά σήμερα τα σχολεία στους Δήμου Ηρακλείου, Μαλεβιζίου και Αγίου Νικολάου. Οι μετρήσεις ποιότητας αέρα κατέγραψαν πολύ αυξημένες συγκεντρώσεις αιωρούμενων σωματιδίων γεγονός που σήμανε καμπανάκι για την ασφάλεια των πολιτών και δη των ευπαθών ομάδων.

Η Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Κρήτης, σε εφαρμογή των σχετικών εγκυκλίων του Υπουργείου Υγείας και κατόπιν ενημέρωσης από τις αρμόδιες Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας και Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού, με ανακοίνωσής προειδοποίησε για την εμφάνιση επεισοδίου ατμοσφαιρικής ρύπανσης λόγω μεταφοράς αφρικανικής σκόνης. Μάλιστα οι συγκεντρώσεις των αιωρούμενων σωματιδίων (PM10) έφτασαν να υπερβούν το όριο των 150 μg/m³ που χαρακτηρίζεται ως υψηλής επιβάρυνσης για την ατμόσφαιρα και εγκυμονεί κινδύνους για τη δημόσια υγεία, ιδιαίτερα για τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού.

Τι θα γίνει με την λειτουργία των σχολείων την Τρίτη 17 Φεβρουαρίου

Το φαινόμενο αναμένεται να εκτονωθεί ως αργά σήμερα το απόγευμα και να καθαρίσει η ατμόσφαιρα. Σύμφωνα και με τα μετεωρολογικά δεδομένα θα υποχωρήσουν τα μικροσωματίδια επομένως τα σχολεία θα μπορέσουν αύριο, Τρίτη 17 Φεβρουαρίου, να λειτουργήσουν κανονικά και οι μαθητές να επιστρέψουν εκ νέου στα θρανία. Όπως δήλωσε και στο Cretalive.gr ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Παιδείας, κ. Αντώνης Περισυνάκης η ατμόσφαιρα αναμένεται να καθαρίσει τις επόμενες ώρες, έτσι το άνοιγμα των σχολικών μονάδων την Τρίτη 17/2 αναμένεται να γίνει χωρίς προβλήματα ενώ επίσημη ανακοίνωση ενδέχεται να υπάρξει τις αμέσως επόμενες ώρες από τον Δήμο Ηρακλείου.

Η απόφαση για σημερινό κλείσιμο σχολείων στους Δήμους Ηρακλείου και Μαλεβιζίου, σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας Ηρακλείου, μπορεί να δίχασε, ωστόσο, σύμφωνα με την καθηγήτρια του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Κρήτης Μαρία Κανακίδου ήταν στη σωστή κατεύθυνση. Όπως αναφέρει στο Cretalive υπάρχουν γονείς με παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα, όπως άσθμα και αλλεργίες και σε καμιά περίπτωση δεν κρίνουν ως υπερβολική την παραπάνω απόφαση. Εξάλλου, τα παιδιά δε μένουν εντός τάξης αλλά παίζουν σε κάθε διάλλειμα έξω στην αυλή και έτσι είναι εκτεθειμένα στη σκόνη. Η Δρ. Μ. Κανακίδου επισημαίνει πως στην Κρήτη πρέπει να μάθουν οι πολίτες να ζουν με τη σκόνη και να φροντίζουν να λαμβάνουν μέτρα προστασίας.

