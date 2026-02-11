Η καταγραφή και ανάλυση των απουσιών θα λειτουργεί ως μηχανισμός έγκαιρης προειδοποίησης για έξαρση των αναπνευστικών λοιμώξεων.

Ο ΕΟΔΥ προχωρά σε μια νέα, σύγχρονη προσέγγιση δημόσιας υγείας, αξιοποιώντας τις απουσίες ως εργαλείο επιτήρησης της νοσηρότητας στον μαθητικό πληθυσμό. Μέσα από τη συστηματική καταγραφή και ανάλυση των απουσιών των μαθητών, ο Οργανισμός φιλοδοξεί να αποκτήσει μια πιο καθαρή και έγκαιρη εικόνα για την εξάπλωση των αναπνευστικών λοιμώξεων σε όλη τη χώρα.

Τα σχολεία αποτελούν έναν από τους βασικούς «καθρέφτες» της κυκλοφορίας των ιών στην κοινότητα. Η αύξηση των απουσιών λόγω ασθένειας συχνά προηγείται της καταγραφής κρουσμάτων στο γενικό πληθυσμό, λειτουργώντας ως πρώιμο προειδοποιητικό σήμα για επιδημικές εξάρσεις. Με αυτόν τον τρόπο, οι σχολικές μονάδες μετατρέπονται σε πολύτιμους δείκτες επιδημιολογικής επιτήρησης.

Το νέο σύστημα του ΕΟΔΥ επιτρέπει την ακριβέστερη αποτύπωση της έντασης και της χωροχρονικής διασποράς των αναπνευστικών λοιμώξεων, διευκολύνοντας την έγκαιρη ανίχνευση αυξητικής τάσης σε τοπικό ή περιφερειακό επίπεδο. Παράλληλα, συμβάλλει στη βελτίωση της ετοιμότητας των υγειονομικών αρχών και στη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων, όπως η εφαρμογή στοχευμένων παρεμβάσεων σε σχολεία ή κοινότητες όπου παρατηρείται αυξημένη νοσηρότητα. Σε περιπτώσεις που παρατηρείται απότομη αύξηση των απουσιών, ο Οργανισμός μπορεί να προχωρήσει σε στοχευμένες συστάσεις, τόσο προς τις σχολικές μονάδες όσο και προς τους γονείς, δίνοντας έμφαση στην έγκαιρη απομόνωση των συμπτωματικών μαθητών, την τήρηση των μέτρων ατομικής υγιεινής και τον περιορισμό της μετάδοσης.

Ο ΕΟΔΥ επισημαίνει ότι η παραμονή παιδιών με συμπτώματα στο σπίτι, η σωστή υγιεινή των χεριών και ο επαρκής αερισμός των σχολικών αιθουσών παραμένουν βασικά μέτρα πρόληψης, συμβάλλοντας στη μείωση της εξάπλωσης των αναπνευστικών λοιμώξεων.

Τελικός στόχος της δράσης είναι η προστασία της υγείας των μαθητών, αλλά και η συνολική θωράκιση της δημόσιας υγείας, μέσα από πιο αποτελεσματική παρακολούθηση των λοιμώξεων που κυκλοφορούν στον πληθυσμό. Το πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση – NextGenerationEU, ενισχύοντας τον ψηφιακό και επιδημιολογικό εκσυγχρονισμό της χώρας.

