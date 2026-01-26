«Καλπάζει» η γρίπη, πάνω από 130 παιδιά νοσηλεύτηκαν τον Ιανουάριο, ποια συμπτώματα «δείχνουν» βαριά νόσηση και απαιτούν εξειδικευμένη παιδιατρική φροντίδα.

Αυξημένη είναι το τελευταίο διάστημα η κυκλοφορία της γρίπης Α στα παιδιά, με τους παιδιάτρους να κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για έγκαιρη αναγνώριση των συμπτωμάτων που μπορεί να υποδηλώνουν σοβαρή εξέλιξη της νόσου. Αν και σε πολλές περιπτώσεις η γρίπη εκδηλώνεται με ήπια συμπτώματα, δεν αποκλείεται κάποια παιδιά να παρουσιάσουν ταχεία επιδείνωση και να προκύψουν επιπλοκές που απαιτούν εισαγωγή στο νοσοκομείο και νοσηλεία.

Όπως εξηγούν οι ειδικοί η αύξηση των κρουσμάτων στα παιδιά οφείλεται στο αυξημένης μεταδοτικότητας υποστέλεχος της γρίπης Α, τον Κάπα που «δεν προκαλεί ευτυχώς βαρύτερη νόσηση, αλλά αναλογικά νοσούν την ίδια στιγμή περισσότερα άτομα». Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη συμπτωματολογία των παιδιών καθώς «στα παιδιά τα συμπτώματα της γρίπης μπορεί να εξελιχθούν ραγδαία και εκεί που έχουμε μία εικόνα ελαφριάς ίωσης, μπορεί να φτάσουμε σε πολύ βαριά εικόνα» σημειώνουν οι παιδίατροι. Για τον λόγο αυτό, υπογραμμίζουν ότι «είναι πολύ σημαντική η συνεργασία του γονέα με τον παιδίατρο και η γρήγορη επικοινωνία σε περίπτωση επιδείνωσης συμπτωμάτων».

Τα συμπτώματα «καμπανάκι» όταν το παιδί νοσεί από γρίπη

Μιλώντας στο Dnews ο παιδίατρος και πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ελευθεροεπαγγελματιών Παιδιάτρων Κώστας Νταλούκας τόνισε ότι η έξαρση των νοσηλειών που καταγράφονται στα παιδιατρικά νοσοκομεία και ταυτόχρονα και των κρουσμάτων σε βρέφη και παιδιά είναι απότοκο του μη αντιγριπικού εμβολιασμού.

«Αν και σε αρκετές περιπτώσεις η γρίπη μπορεί να εκδηλωθεί ως μια ήπια λοίμωξη του αναπνευστικού, δεν είναι σπάνιο να εμφανίζεται με πιο βαριά συμπτωματολογία και, σε ορισμένες περιπτώσεις, να οδηγεί σε σοβαρές επιπλοκές. Ένα παιδί που νοσεί από γρίπη εμφανίζει συνήθως καταρροή, έντονο ξηρό βήχα και υψηλό πυρετό. Ο πυρετός μπορεί να διαρκέσει από 4 έως 6 ημέρες και συχνά φτάνει τους 39–40 βαθμούς Κελσίου. Σε ορισμένα παιδιά παρατηρείται διφασική πορεία, όπου μετά από 2–3 ημέρες ο πυρετός υποχωρεί για 1–2 ημέρες και στη συνέχεια επανεμφανίζεται. Ο βήχας είναι συνήθως έντονος, ενοχλητικός, διαταράσσει τον ύπνο και δεν είναι λίγες οι φορές που προκαλεί εμέτους, ιδιαίτερα στα μικρότερα παιδιά. Παράλληλα, το παιδί εμφανίζει κακουχία, μειωμένη διάθεση και περιορισμένη όρεξη για φαγητό. Συχνά συνυπάρχουν πονοκέφαλος, μυαλγίες και έντονη καταβολή δυνάμεων. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η γρίπη μπορεί να εκδηλωθεί με πολύ ήπια συμπτώματα ή ακόμη και μόνο με ελάχιστη ρινική καταρροή και βήχα. Αυτό παρατηρείται συχνότερα σε παιδιά που έχουν εμβολιαστεί, αλλά μπορεί να συμβεί και σε υγιή, ανεμβολίαστα παιδιά. Ωστόσο, η συνηθέστερη εικόνα της νόσου είναι αυτή με την έντονη συμπτωματολογία που περιγράφηκε» τονίζει ο κ. Νταλούκας.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται όταν εμφανίζονται «βαριά» ή προειδοποιητικά συμπτώματα. Σε αυτά περιλαμβάνονται ο πυρετός που δεν υποχωρεί με τα αντιπυρετικά ή συνοδεύεται από εξάνθημα, η δύσπνοια ή η ταχύπνοια, η έντονη υπνηλία ή αντίθετα η ασυνήθιστη ευερεθιστότητα, καθώς και σημάδια αφυδάτωσης, όπως μειωμένη πρόσληψη υγρών, ξηρά χείλη και λιγότερα ούρα. Επίσης ανησυχητικά σημάδια θεωρούνται οι συνεχείς εμετοί, η εξάντληση, ο λήθαργος. Οι επιπλοκές της γρίπης Α, αν και όχι συχνές, μπορεί να είναι σοβαρές. Πνευμονία, οξεία μέση ωτίτιδα και, σπανιότερα, επιπλοκές από το κεντρικό νευρικό σύστημα, όπως εγκεφαλίτιδα και ιογενή μηνιγγίτιδα περιλαμβάνονται σε αυτές. Το γεγονός ότι έχουν ήδη αναφερθεί περιστατικά βαριάς νόσησης και νοσηλείας υπενθυμίζει ότι η γρίπη δεν είναι πάντα «αθώα».

Η θεραπεία και η χορήγηση Tamiflu

Η αντιμετώπιση της νόσου είναι κατά βάση υποστηρικτική, με ξεκούραση, ενυδάτωση και αντιπυρετικά τονίζει ο κ. Νταλούκας. Σε ειδικές περιπτώσεις και κατόπιν ιατρικής εκτίμησης, μπορεί να χορηγηθεί αντιικό φάρμακο, το οποίο είναι πιο αποτελεσματικό όταν δοθεί μέσα στις πρώτες 48 ώρες από την έναρξη των συμπτωμάτων. Όπως εξηγεί «σε επιλεγμένες περιπτώσεις μπορεί να χορηγηθεί αντιικό φάρμακο, όπως το oseltamivir (Tamiflu), το οποίο μπορεί να μειώσει τη διάρκεια και τη βαρύτητα των συμπτωμάτων. Η χορήγησή του αφορά κυρίως παιδιά με βαριά κλινική εικόνα ή παιδιά που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου λόγω υποκείμενων νοσημάτων και γίνεται πάντα μετά από ιατρική εκτίμηση, ιδίως όταν ξεκινά νωρίς στην πορεία της νόσου (μέσα στις πρώτες 48 ώρες).» Το βασικό μήνυμα προς τους γονείς είναι σαφές σημειώνει ο κ. Νταλούκας μέσω του Dnews τονίζοντας ότι η έγκαιρη παρακολούθηση των συμπτωμάτων και η άμεση επικοινωνία με τον παιδίατρο σε περίπτωση επιδείνωσης μπορούν να κάνουν τη διαφορά και να προλάβουν σοβαρές εξελίξεις.

Γονείς, προλαβαίνετε τα εμβολιάσετε και τώρα τα παιδιά σας

«Η αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της γρίπης παραμένει η πρόληψη μέσω του αντιγριπικού εμβολιασμού. Το εμβόλιο είναι ασφαλές και προσφέρει προστασία σε ποσοστό περίπου 60–65% στα παιδιά που εμβολιάζονται, μειώνοντας σημαντικά τη σοβαρότητα της νόσου και τον κίνδυνο επιπλοκών. Παράλληλα, ακόμη και όταν δεν αποτρέπει πλήρως τη νόσηση, συμβάλλει στη σαφώς ηπιότερη κλινική εικόνα. Παράλληλα είναι διαθέσιμο το ενδορρινικό αντιγριπικό εμβόλιο που χορηγείται χωρίς ένεση, για παιδιά από την ηλικία των 2 ετών και άνω. Το εμβόλιο αυτό δεν χορηγείται σε παιδιά που είναι ανοσοκατεσταλμένα, καθώς και σε παιδιά με σοβαρό ή μη ελεγχόμενο άσθμα ή με πρόσφατο επεισόδιο συριγμού, σύμφωνα με τις διεθνείς οδηγίες.Προσοχή λοιπόν στα παιδιά σας. Αν δεν έχουν εμβολιαστεί δεν είναι αργά να τα εμβολιάσετε ακόμα και τώρα. Επί της ουσίας η γρίπη τώρα ξεκίνησε και αναμένεται να κορυφωθεί μέσα στον Φεβρουάριο» τονίζει ο παιδίατρος.

