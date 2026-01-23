Βελτιώθηκε η κατάσταση του 3χρονου που νοσηλεύεται στη ΜΕΘ λόγω γρίπης.

Πολύ σοβαρή παραμένει η κατάσταση της 6χρονης που νοσηλεύεται διασωληνωμένη στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Παίδων «Αγία Σοφία» λόγω γρίπης, ενώ βελτίωση παρουσίασε ο τρίχρονος που επίσης μπήκε στη ΜΕΘ.

Η κατάσταση της 6χρονη επιδεινώθηκε, καθώς διαγνώστηκε με εγκεφαλίτιδα, ως επιπλοκή της γρίπης. Οι γιατροί χορηγούν στο κορίτσι ισχυρή φαρμακευτική αγωγή, σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΝΤ1.

Το τρίχρονο αγόρι, που μεταφέρθηκε επίσης στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Παίδων εξαιτίας της γρίπης, παρουσιάζει καλύτερη εικόνα και αποσωληνώθηκε, αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες. Πρόκειται για περίπτωση διαδοχικής λοίμωξης, καθώς αρχικά νόσησε με κορονοϊό και στη συνέχεια «κόλλησε» γρίπη.

Τις τελευταίες ημέρες παρατηρείται σοβαρή έξαρση της γρίπης στα παιδιά και δεκάδες νοσηλεύονται. Καθημερινά, περισσότερα από 250 παιδιά προσέρχονται σε νοσοκομεία με συμπτώματα γρίπης, ενώ πάνω από 50 χρειάζονται εισαγωγή για νοσηλεία, συχνά με υψηλό πυρετό, έντονη κόπωση και αναπνευστική δυσχέρεια, σύμφωνα με την ΠΟΕΔΗΝ.

