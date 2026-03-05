Καταγράφηκαν 140 νέες εισαγωγές στα νοσοκομεία σύμφωνα με την επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ.

Συνεχίζει την προέλασή της η γρίπη καθώς σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία που ανακοίνωσε ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) την εβδομάδα 23 Φεβρουαρίου – 1η Μαρτίου καταγράφηκαν 6 νέοι θάνατοι ενώ παράλληλα σημειώθηκαν 140 νέες εισαγωγές ασθενών σε νοσοκομεία της χώρας.

Σύμφωνα με την εβδομαδιαία επιδημιολογική έκθεση, η γριπώδης συνδρομή παρουσιάζει πτωτική τάση από τις αρχές του έτους, ενώ τα σοβαρά περιστατικά που αφορούν τη γρίπη παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα. Ο ΕΟΔΥ επισημαίνει ότι η θετικότητα για τη γρίπη στην κοινότητα εμφανίζει μικρές διακυμάνσεις και το σταθμισμένο ιϊκό φορτίο στα αστικά λύματα παραμένει σε χαμηλά επίπεδα.

Αντιθέτως, ο αναπνευστικός συγκυτιακός ιός (RSV) εμφανίζει σημαντική ύφεση τόσο στην κοινότητα όσο και στα νοσοκομεία, με τα επίπεδα θετικότητας να μειώνονται σημαντικά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Αντιθέτως, δεν καταγράφηκε νέα διασωλήνωση, ούτε νέος θάνατος από κορονοϊό.

Γριπώδης συνδρομή – ILI (ανεξαρτήτως παθογόνου)

✓ Ο αριθμός κρουσμάτων γριπώδους συνδρομής ανά 1.000 επισκέψεις παρουσιάζει πτωτική τάση μετά την εβδομάδα 4/2026. Την εβδομάδα 09/2026 παρουσίασε περαιτέρω μείωση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Σοβαρή Οξεία Λοίμωξη Αναπνευστικού – SARI (ανεξαρτήτως παθογόνου)

✓ Ο αριθμός κρουσμάτων SARI ανά 1.000 εισαγωγές βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα μετά την εβδομάδα 4/2026, με μικρές αυξομειώσεις. Την εβδομάδα 9/2026 παρουσίασε αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Ιός SARS-CoV2 – λοίμωξη COVID-19

✓ Η θετικότητα που προκύπτει από το σύνολο των SARS-CoV-2 διαγνωστικών ελέγχων στην επικράτεια παρουσίασε μείωση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

✓ Για την περίοδο επιτήρησης 2025-2026 (από την εβδομάδα 44/2025), ο ΕΟΔΥ εγκατέστησε σύστημα καθημερινής ενεργητικής καταγραφής των νέων εισαγωγών COVID-19 από δίκτυο συνολικά 84 νοσοκομείων σε ολόκληρη τη χώρα, με στόχο την παρακολούθηση της διαχρονικής τους τάσης. Την εβδομάδα 09/2026 καταγράφηκαν 78 νέες εισαγωγές COVID19, παραμένοντας στα ίδια επίπεδα σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα (Ν=80).

✓ Από την αρχή του καλοκαιριού του 2025 καταγράφονται σποραδικές περιπτώσεις διασωληνώσεων και θανάτων. Την εβδομάδα 09/2026 δεν καταγράφηκε νέα διασωλήνωση, ούτε νέος θάνατος. Από την εβδομάδα 01/2025 μέχρι την εβδομάδα 09/2026 οι καταγεγραμμένοι θάνατοι σε σοβαρά περιστατικά (διασωληνωμένοι ή/και με νοσηλεία σε ΜΕΘ) ανέρχονται σε 89.

✓ Από το τέλος της άνοιξης του 2025 και μετά, καταγράφεται σταδιακή άνοδος του παραλλαγμένου στελέχους XFG, που εμφανίζεται να είναι το επικρατές στέλεχος στις ανιχνεύσεις από τις αρχές Ιουλίου.

✓ Κατά την εβδομάδα 09/2026, το σταθμισμένο ιϊκό φορτίο του SARS-CoV-2 στα αστικά λύματα των ελεγχθεισών περιοχών βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα, παρουσιάζοντας αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Ιός της γρίπης

✓ Η θετικότητα για γρίπη στην κοινότητα (όπως εκτιμάται από το δίκτυο επιτήρησης Sentinel ΠΦΥ), βρίσκεται σε πτωτική τάση από την αρχή του έτους. Την εβδομάδα 9/2026 παρουσίασε μικρή αύξηση. Στη δευτεροβάθμια φροντίδα υγείας (όπως εκτιμάται από το δίκτυο επιτήρησης SARI) καταγράφηκε περαιτέρω μείωση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

✓ Για την περίοδο επιτήρησης 2025-2026 (από την εβδομάδα 44/2025), ο ΕΟΔΥ εγκατέστησε σύστημα καθημερινής ενεργητικής καταγραφής των νέων εισαγωγών γρίπης από δίκτυο συνολικά 84 νοσοκομείων σε ολόκληρη τη χώρα, με στόχο την παρακολούθηση της διαχρονικής τους τάσης. Οι νέες εισαγωγές γρίπης παρουσίασαν μείωση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα (140 νέες εισαγωγές έναντι 165 την εβδομάδα 08/2026).

✓ Κατά την εβδομάδα 09/2026 καταγράφηκε ένα νέο σοβαρό κρούσμα εργαστηριακά επιβεβαιωμένης γρίπης με νοσηλεία σε ΜΕΘ και έξι νέοι θάνατοι από εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη.

✓ Συνολικά, από την εβδομάδα 40/2025 έως και την 09/2026 έχουν καταγραφεί 153 κρούσματα εργαστηριακά επιβεβαιωμένης γρίπης με νοσηλεία σε ΜΕΘ και 72 θάνατοι με εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη. Σημειώνεται ότι από την εβδομάδα 01/2025 έως την εβδομάδα 09/2026, οι καταγεγραμμένοι θάνατοι σε σοβαρά περιστατικά με εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη, ανέρχονται σε 156.

✓ Συνολικά, από την εβδομάδα 40/2025 έως και την εβδομάδα 09/2026, μεταξύ 3.919 δειγμάτων (προέλευσης Sentinel κοινότητας, επιτήρησης SARI και νοσοκομείων εκτός δικτύων επιτήρησης), ανευρέθηκαν 700 θετικά δείγματα για ιούς γρίπης, 699 τύπου Α και ένα τύπου Β.

✓ Από τα 502 στελέχη τύπου Α που υποτυποποιήθηκαν, τα 334 ανήκαν στον υπότυπο Α(Η3) και τα 168 ανήκαν στον υπότυπο Α(Η1)pdm09. Έχουν αναλυθεί φυλογενετικά 21 δείγματα θετικά για τον ιό Α(Η3): έξι δείγματα από την αρχή της περιόδου επιτήρησης (εβδ. 42–45/2025), εκ των οποίων τρία ανήκαν στη γενετική ομάδα Κ και 15 από τη φάση ανόδου της δραστηριότητας της γρίπης (εβδ. 50–52/2025), εκ των οποίων τα 14 ήταν Κ. Τα δεδομένα δείχνουν συνολική επικράτηση της γενετικής ομάδας Κ στα δείγματα Α(Η3), σε συμφωνία με την παγκόσμια εικόνα. Η γενετική ομάδα Κ δεν έχει

συσχετιστεί έως τώρα με αυξημένο κίνδυνο σοβαρής νόσου. Ο εμβολιασμός παραμένει το καλύτερο μέτρο πρόληψης, ιδιαίτερα για τα άτομα υψηλού κινδύνου. Ο ΕΟΔΥ επιπλέον συστήνει στις ομάδες υψηλού κινδύνου έγκαιρη αναζήτηση ιατρικής φροντίδας επί συμπτωμάτων, για χορήγηση αντι-ιϊκής αγωγής, καθώς και χρήση μάσκας σε κλειστούς χώρους με συνωστισμό. Τέλος, συστήνεται στον πληθυσμό η εφαρμογή προστατευτικών μέτρων (αναπνευστική υγιεινή, συχνό πλύσιμο των χεριών και καλός αερισμός των χώρων).

✓ Κατά την εβδομάδα 09/2026, το σταθμισμένο ιϊκό φορτίο της γρίπης Α στα αστικά λύματα των ελεγχθεισών περιοχών βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα, χωρίς αξιόλογη μεταβολή σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Αναπνευστικός συγκυτιακός ιός – RSV

✓ Η θετικότητα στην κοινότητα (δίκτυο επιτήρησης Sentinel ΠΦΥ) παρουσίασε μείωση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα, ενώ σημαντική μείωση καταγράφηκε και στη θετικότητα στα νοσοκομεία του δικτύου επιτήρησης SARI. Ο ΕΟΔΥ κάνει σύσταση για εμβολιασμό των ατόμων ηλικίας άνω των 75 ετών και ατόμων που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου, σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών. Τόσο η γρίπη όσο και η λοίμωξη COVID-19 σχετίζονται με σημαντικό αριθμό θανάτων μεταξύ σοβαρών περιστατικών. Συστήνεται τα άτομα που πληρούν τις προϋποθέσεις για εμβολιασμό, ιδιαίτερα εκείνοι που διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο σοβαρών εκβάσεων (ηλικιωμένοι και άτομα με υποκείμενα νοσήματα), να εμβολιάζονται για τα δύο νοσήματα.