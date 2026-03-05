Το «σκοτάδι που επέβαλε το επιτελικό κράτος αρχίζει να διαλύεται» σχολιάζει το ΣΥΡΙΖΑ.

«Το πουλόβερ της συγκάλυψης στις υποκλοπές αρχίζει να ξηλώνεται» σχολιάζει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ.

Προσθέτει πως «η σημερινή εντολή του Συμβουλίου της Επικρατείας προς την ΕΥΠ να παραδώσει τον πλήρη φάκελο παρακολούθησης του δημοσιογράφου Θανάση Κουκάκη αποτελεί ακόμη ένα ισχυρό ράπισμα στην επιχείρηση συγκάλυψης του σκανδάλου των υποκλοπών. Η κυβέρνηση που επί χρόνια προσπάθησε να θάψει την υπόθεση, να αποκρύψει στοιχεία και να εμποδίσει κάθε θεσμικό έλεγχο, βρίσκεται πλέον αντιμέτωπη με τη δικαιοσύνη και την αλήθεια».

Η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ προσθέτει ακόμα πως το «σκοτάδι που επέβαλε το επιτελικό κράτος αρχίζει να διαλύεται» και καταλήγει λέγοντας πως «θα έχει ενδιαφέρον να δούμε αν το παράδειγμα του κ. Κουκάκη ακολουθήσουν κι άλλα θύματα των υποκλοπών που αντάλλαξαν τη σιωπή τους με τις καρέκλες τους».