Σταδιακή πτώση της θερμοκρασίας από το Σάββατο, σύμφωνα με το δελτίο καιρού του Σάκη Αρναούτογλου.

Έως τους 20-21 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία αύριο, Πέμπτη, αλλά από το Σάββατο «πάμε σε πιο ψυχρές καταστάσεις», σύμφωνα με το δελτίο καιρού του Σάκη Αρναούτογλου.

Αύριο, Πέμπτη, το απόγευμα αναμένονται διάσπαρτες μπόρες σε αρκετές περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης, στη Θεσσαλία και το βορειοδυτικό Αιγαίο. Έως το βράδυ τα φαινόμενα, εξασθενημένα, θα επηρεάσουν το κεντρικό Αιγαίο και το βόρειο τμήμα της Αττικής. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει έως τους 20-21 βαθμούς Κελσίου.

Από την Παρασκευή δεν αναμένονται βροχές, αλλά το Σάββατο θα αρχίσει η σταδιακή πτώση της θερμοκρασίας. «Πάμε σε πιο ψυχρές καταστάσεις, με περισσότερο χειμωνιάτικη αίσθηση από το Σάββατο», σημείωσε ο Σάκης Αρναούτογλου.

«Από την Παρασκευή θα έχουμε κατεβασιές κρύου αέρα, κυρίως στην ανατολική Ελλάδα, έως τουλάχιστον τη Δευτέρα», σημείωσε. Την Κυριακή θα έχει «σχετικό κρύο», όπως και τη Δευτέρα, ιδιαίτερα στην ανατολική Ελλάδα, συμπλήρωσε.

Σε ό,τι αφορά την τάση του καιρού, προς τις 13 Μαρτίου ίσως «πλησιάσουν» την Ελλάδα, κυρίως τα δυτικά τμήματα, ενώ θα διατηρηθεί η ψύχρα.

Το δελτίο καιρού του Σάκη Αρναούτογλου

{https://www.youtube.com/watch?v=1FxDguARbw4}