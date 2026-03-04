Οι φετινοί υποψήφιοι των Πανελληνίων θα γνωρίσουν τα Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών που προσφέρει το ΟΠΑ.

Ενόψει των Πανελληνίων 2026 την Πέμπτη 12 Μαρτίου θα πραγματοποιηθεί η διαδικτυακή ενημερωτική εκδήλωση του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ), με στόχο την παρουσίαση των Τμημάτων και των προγραμμάτων σπουδών του Πανεπιστημίου σε μαθητές Λυκείου.

Στόχος της εκδήλωσης είναι η πλήρης και ουσιαστική ενημέρωση των μαθητών της Γ’ Λυκείου και των υποψήφιων φοιτητών για τα Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών που προσφέρει το ΟΠΑ. Παράλληλα, θα παρουσιαστούν οι δυνατότητες πρακτικής άσκησης, καθώς και οι προοπτικές επαγγελματικής αποκατάστασης, στο πλαίσιο της ισχυρής διασύνδεσης του Πανεπιστημίου με την αγορά εργασίας.

Καθοριστική συμβολή στην εκδήλωση θα έχουν φοιτητές από όλα τα Τμήματα του Πανεπιστημίου, οι οποίοι θα μοιραστούν με τους μαθητές τη δική τους εμπειρία από τη φοιτητική ζωή. Θα παρουσιάσουν τις ακαδημαϊκές και άλλες δραστηριότητες στις οποίες συμμετέχουν, τις εμπειρίες τους από το πρόγραμμα Erasmus, ενώ θα απαντήσουν σε ερωτήματα που οι ίδιοι είχαν ως μαθητές της Γ’ Λυκείου πριν από τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου.

Η εκδήλωση θα διαρκέσει από 09.00 έως 14.00 και θα μεταδοθεί ζωντανά μέσω του καναλιού YouTube (Athens University of Economics & Business) του Πανεπιστημίου, όπου και θα παραμείνει διαθέσιμη μετά την ολοκλήρωσή της.

Η δράση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο των ετήσιων ενημερωτικών εκδηλώσεων για μαθητές Λυκείου, οι οποίες φέτος συμπληρώνουν 20 χρόνια συνεχούς παρουσίας, αποτελώντας πλέον θεσμό για το ΟΠΑ και σημείο αναφοράς των αξιών που πρεσβεύει ως κορυφαίο και πρωτοπόρο Πανεπιστημιακό Ίδρυμα της χώρας στις επιστήμες που θεραπεύει. Αξίζει να σημειωθεί ότι κάθε χρόνο παρακολουθούν κατά μέσο όρο 270 σχολεία από όλη την Ελλάδα με τον αριθμό των συμμετεχόντων μαθητών, καθηγητών της Γ΄ Λυκείου αλλά και γονέων να ξεπερνά τους 7.000.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Δηλώσεις Συμμετοχής εδώ

Τελευταία προθεσμία υποβολής συμμετοχών Δευτέρα 9 Μαρτίου.

*Το ακριβές πρόγραμμα και ο σύνδεσμος ζωντανής μετάδοσης της εκδήλωσης θα σταλεί σε όσους έχουν δηλώσει συμμετοχή.