Πηγές αναφέρουν πως το αρμόδιο Σώμα εξέλεξε τον γιο του Αλί Χαμενεΐ, Μοτζαμπά υπό την πίεση των Φρουρών της Επανάστασης.

Η Ιρανική συνέλευση των Εμπειρογνωμόνων εξέλεξε τον γιο του Χαμενεΐ ως τον νέο Ανώτατο ηγέτη του Ιράν.

Αποκλειστικές πληροφορίες του Iran International αναφέρουν πως το αρμόδιο Σώμα εξέλεξε τον γιο του Αλί Χαμενεΐ, Μοτζαμπά στη θέση του δολοφονημένου πατέρα του, υπό την πίεση των Φρουρών της Επανάστασης. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση από την κυβέρνηση του Ιράν.

Ποιος είναι ο Μοτζαμπά Χαμενεΐ

Ο Μοτζταμπά Χοσεϊνί Χαμενεΐ γεννήθηκε στις 8 Σεπτεμβρίου του 1969, στην πόλη Μασάντ, είναι σιίτης κληρικός και ο δεύτερος γιος του Χαμενεΐ.

Ακολούθησε θρησκευτική εκπαίδευση και στα τέλη της δεκαετίας του 1990 σπούδασε κοντά σε μερικούς από τους πιο εξέχοντες συντηρητικούς κληρικούς του Σιιτικού Ισλάμ.

Τα μεταρρυθμιστικά προγράμματα του τελευταίου σάχη του Ιράν, του Μοχάμεντ Ρεζά Σαχ Παχλεβί, κυρίως οι αγροτικές μεταρρυθμίσεις της δεκαετίας του 1960 και η επακόλουθη Λευκή Επανάσταση, στέρησαν το δικαίωμα ψήφου από πολλές κληρικές οικογένειες. Ο πατέρας του Μοτζτάμπα, Αλί Χαμενεΐ, ήταν μεταξύ των νεαρών ακτιβιστών που υποστήριξαν τις προσπάθειες ανατροπής του σάχη τη δεκαετία του 1970 και έγινε μια προσωπικότητα με βαθιά επιρροή στην Ισλαμική Δημοκρατία όταν αυτή ιδρύθηκε το 1979.

Ο Μοτζαμπά Χαμενεΐ άρχισε να διδάσκει και στις αρχές του 2000 απολάμβανε ισχυρές διασυνδέσεις όχι μόνο εντός των Φρουρών της Επανάστασης αλλά και με τους κορυφαίους κληρικούς του Ιράν. Η συμμετοχή του στο Γραφείο του Ανώτατου Ηγέτη ενίσχυσε το προσωπικό του δίκτυο ισχυρών προσωπικοτήτων και τον έθεσε ως μεσάζοντα εξουσίας για λογαριασμό του πατέρα του.

Η προσοχή του κοινού στράφηκε για πρώτη φορά στον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ μετά τις προεδρικές εκλογές του 2005. Ο Μαχμούντ Αχμαντινετζάντ, ένας σχετικά άγνωστος συντηρητικός που έθετε υποψηφιότητα εναντίον ισχυρών πολιτικών, αναδείχθηκε τις τελευταίες ημέρες της προεκλογικής εκστρατείας. Ο υποψήφιος των μεταρρυθμιστών Μεχντί Καρουμπί ισχυρίστηκε ότι ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ είχε αξιοποιήσει τις διασυνδέσεις του για να επηρεάσει το αποτέλεσμα υπέρ του Αχμαντινετζάντ.

Ήδη πριν από το 2019 θεωρήθηκε πιθανός υποψήφιος για τις προεδρικές εκλογές. Τα Μέσα έκαναν λόγο για ένα συντηρητικό και πιστό στο καθεστώς πρόσωπο, με καλές σχέσεις με τις ιρανικές δυνάμεις ασφαλείας. Κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης του πατέρα του, έπαιξε ηγετικό ρόλο στο Γραφείο του Ανώτατου Ηγέτη αλλά μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Πληροφορίες ανέφεραν ότι μεταξύ άλλων ανέλαβε τον άμεσο έλεγχο της πολιτοφυλακής Μπασίτζ καθώς και το υπουργείου Πληροφοριών (VEVAK), που συμμετείχαν με καταπιεστικές δραστηριότητες στην καταστολή των διαδηλώσεων κατά τις εκλογές του 2009.

Μετά τον θάνατο του του προέδρου του Ιράν Εμπραχίμ Ραϊσί στις 19 Μαΐου 2024, ο Μοτζαμπά Χαμενεΐ ακουγόταν ως ο πιθανός διάδοχος του πατέρα του στη θέση του «Ανωτάτου Ηγέτη του Ιράν». Η σύζυγός του Μοτζαμπά Χαμενεΐ, Ζάχρα Χαντάντ Αντέλ, με την οποία έχει έναν γιο, τον Μοχάμαντ Μπαγκέρ Χαμενεΐ, σκοτώθηκε στην ίδια επίθεση κατά του Ιράν με τον Αλί Χαμενεΐ.

Με πληροφορίες του Iran International