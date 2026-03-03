Με συνεχόμενες αναρτήσεις ο Φρίντριχ Μερτς δήλωσε για τη συνάντησή του με τον Τραμπ πως «οι δύσκολες στιγμές απαιτούν ισχυρές συνεργασίες».

Απόλυτη ταύτιση με τον Ντόναλντ Τραμπ έχει, κατά δηλώσεις, του ο Γερμανός Καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς στο ζήτημα του Ιράν.

Μετά την επίσκεψή του στον Λευκό Οίκο - ο Μερτς ήταν ο πρώτος ηγέτης που συναντήθηκε με τον Τραμπ μετά την έναρξη του πολέμου στο Ιράν- ο Γερμανός καγκελάριος έκανε δύο αναρτήσεις επισημαίνοντας την απόλυτη συμφωνία που έχει με την απόφαση Τραμπ.

«Συμφωνούμε: Αυτό το απαίσιο καθεστώς στην Τεχεράνη πρέπει να φύγει. Θα μιλήσουμε για την επόμενη μέρα. Και πρέπει να μιλήσουμε για την Ουκρανία. Θέλουμε να τερματιστούν αυτοί οι πόλεμοι» έγραψε ο Μερτς σε ανάρτησή του.

Σε δεύτερη που ακολούθησε σημείωσε τη χαρά του για τη νέα συνάντηση που είχε με τον Τραμπ και υπογράμμισε πως «Οι δύσκολες στιγμές απαιτούν ισχυρές συνεργασίες. Το Ιράν σπέρνει τον τρόμο. Αυτό θέτει σε κίνδυνο τους εταίρους μας - και εμάς. Συμμεριζόμαστε το σαφές συμφέρον να θέσουμε τέλος σε όλα αυτά».

Ο Φρίντριχ Μερτς προχώρησε και σε τρίτη ανάρτηση για τη συνάντησή του με τον Τραμπ, ευχαριστώντας τον για «τη στενή και αξιόπιστη συνεργασία».

Δείτε τις εξελίξεις στο Liveblog του Dnews.