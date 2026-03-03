Ο Μακρόν μεταξύ άλλων ανακοίνωσε ότι έδωσε εντολή να κατευθυνθεί στην ανατολική Μεσόγειο και το αεροπλανοφόρο «Σαρλ ντε Γκολ».

Σε διαγγελμά του ο Εμανουέλ Μακρόν επιβεβαίωσε ότι η Γαλλία στέλνει στην Κύπρο επιπλέον «αντιαεροπορικά αμυντικά μέσα» και τη φρεγάτα «Le Languedoc».

Ο Γάλλος πρόεδρος ανακοίνωσε επίσης ότι έδωσε εντολή να κατευθυνθεί στην ανατολική Μεσόγειο και το αεροπλανοφόρο «Σαρλ ντε Γκολ», μαζί με την ομάδα κρούσης του. Σημείωσε πως «διασφαλίζουμε στενό συντονισμό με τους συμμάχους μας, τους Ευρωπαίους εταίρους μας, πρώτα και κύρια τους Έλληνες φίλους μας, έτσι ώστε αυτή η προσπάθεια στην Ανατολική Μεσόγειο να εδραιωθεί από τα πρόθυμα έθνη».

Παράλληλα, κατηγορησε το Ιράν ότι αυτό φέρει την κύρια ευθύνη για την τωρινή κατάσταση και επισήμανε μεταξύ άλλων πως η Γαλλία θα οργανώσει τον επαναπατρισμό των πολιτών της στη Μέση Ανατολή, με προτεραιότητα τους πιο ευάλωτους.

Ο Γάλλος πρόεδρος δικαιολόγησε την παρέμβαση των ΗΠΑ και του Ισραήλ, αλλά εξέφρασε τη λύπη του επειδή αυτές οι επιθέσεις «διεξήχθησαν εκτός πλαισίου του διεθνούς δικαίου». Επανέλαβε την κοινή επιθυμία Γαλλίας- Γερμανίας- Βρετανίας για γρήγορη επίλυση της σύγκρουσης, κάτι που μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω της διπλωματίας και τόνισε πως «Επιθυμία μου είναι οι Ιρανοί να μπορούν να αποφασίζουν μόνοι τους για τη μοίρα τους».

Ο Μακρόν αναφέρθηκε και στη χερσαία επιχείρηση του Ισραήλ στον Λίβανο, τονίζοντας πως αυτό «θα αποτελούσε επικίνδυνη κλιμάκωση και στρατηγικό λάθος». Σε αυτό το πλαίσιο, κάλεσε το Ισραήλ να σεβαστεί στο σύνολό της την επικράτεια του Λιβάνου.

Νωρίτερα ο εκπρόσωπος της κυπριακής κυβέρνησης, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, επιβεβαίωσε πως η Γαλλία θα αναπτύξει αντιπυραυλικά και αντι-drone συστήματα στην Κύπρο.

Μετά τα τέσσερα F-16 και τις δύο φρεγάτες που στέλνει η Ελλάδα, η Κύπρος εξασφάλισε επιπλέον στήριξη από βασικούς εταίρους στην ΕΕ, ανέφερε, σύμφωνα με τον Guardian. «Η βοήθεια της Γαλλίας οριστικοποιήθηκε και αφορά φρεγάτα εξοπλισμένη με αντι-βαλλιστικά και αντι-drone συστήματα», δήλωσε.

