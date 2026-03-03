Άγνωστο παραμένει το πότε θα γίνει η κηδεία του δολοφονημένου ηγέτη του Ιράν.

Η σορός του δολοφονημένου Ανώτατου Ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ θα ταφεί στη γενέτειρά του την πόλη Μασάντ στο βορειοανατολικό Ιράν, μετά από κηδεία, ανέφερε το πρακτορείο Fars News, το οποίο συνδέεται με τους Φρουρούς της Επανάστασης.

«Οι αξιωματούχοι στα κεντρικά γραφεία που διοργανώνουν τη μεγάλη τελετή αποχαιρετισμού του σχεδιάζουν να πραγματοποιήσουν δημόσια επιμνημόσυνη δέηση στην πρωτεύουσα», ανέφερε το ρεπορτάζ. Ωστόσο η ημερομηνία και η ώρα της κηδείας ή του μνημοσύνου δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμα.

Την ίδια ώρα υψηλόβαθμος αξιωματούχος του Πενταγώνου απέδωσε τον θάνατο του ανώτατου ηγέτη του Ιράν Αλί Χαμενεΐ σε «ισραηλινές επιχειρήσεις» και επανέλαβε πως ο «βασικός» στόχος των ΗΠΑ είναι ο περιορισμός των ιρανικών στρατιωτικών δυνατοτήτων. Ο Έλμπριτζ Κόλμπι, υφυπουργός αρμόδιος για την Αμυντική Πολιτική, κατέθεσε στην επιτροπή Ενόπλων Δυνάμεων της Γερουσίας, κατά τη διάρκεια μιας ακρόασης στο Καπιτώλιο της Ουάσινγκτον.

Σύμφωνα με τον αξιωματούχο, που έχει διορίσει ο Ντόναλντ Τραμπ, οι αμερικανικές επιχειρήσεις στο Ιράν επικεντρώνονται στην «ικανότητα της Ισλαμικής Δημοκρατίας να προβάλλει μία στρατιωτική ισχύ» εναντίον των ΗΠΑ και κυρίως των βάσεών τους στη Μέση Ανατολή, αλλά επίσης εναντίον των συμμάχων τους στην περιοχή «και πέραν αυτής». Δυνατότητες που ισοδυναμούν «κυρίως με τις πυραυλικές δυνάμεις» του Ιράν, οι οποίες, σύμφωνα με τον ίδιο, «αυξήθηκαν σημαντικά και συνιστούσαν μία απειλή», την ώρα που και το πολεμικό ναυτικό του Ιράν επίσης στοχοθετήθηκε.

Σε ερώτηση του γερουσιαστή Τζακ Ριντ, βασικό μέλος των Δημοκρατικών στην επιτροπή Ενόπλων Δυνάμεων, για ποιον λόγο «ο πρώτος στόχος σε αυτήν την εκστρατεία ήταν η επίθεση και ο θάνατος του Χαμενεΐ και των σημαντικότερων ηγετικών στελεχών του καθεστώτος», ο Κόλμπι απάντησε πως «Αυτές είναι ισραηλινές επιχειρήσεις».

