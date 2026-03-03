Ο Τάκης Ζαχαράτος ετοιμάζει παράσταση για τα 30 χρόνια χωρίς την Αλίκη Βουγιουκλάκη.

Το καλοκαίρι του 2026, συμπληρώνονται 30 χρόνια από όταν η Αλίκη Βουγιουκλάκη έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 62 ετών, έχοντας δώσει τη δική της μάχη για τη ζωή.

Η Ελληνίδα σταρ, έφυγε από τη ζωή έχοντας συνδέσει το όνομά της με σπουδαίες ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου, αφήνοντας πίσω της ένα σπουδαίο έργο και μερικές από τις πιο διαχρονικές ατάκες.

Το πρωί της Τρίτης 3 Μαρτίου, μέσα από το ρεπορτάζ της εκπομπής «Το πρωινό», έγινε γνωστό πως ο Τάκης Ζαχαράτος αποσκοπεί σε μία παράσταση – αφιέρωμα στην εθνική σταρ, με αφορμή την ολοκλήρωση των 30 χρόνων από τον θάνατό της.

Σύμφωνα με τα όσα μετέφερε ο Πάνος Κατσαρίδης στο πλατό της εκπομπής η παράσταση θα ανέβει στο Θέατρο Άλσος και θα είναι μία συνεργασία με τον Θανάση Ρέππα και τον Θανάση Παπαθανασίου.

Η παράσταση θα φέρει τον τίτλο «Αλίκη για πάντα» και αναμένεται να βρεθεί στη σκηνή ο Τάκης Ζαχαράτος για να την υποδυθεί.

Στην εκπομπή, ο Πάνος Κατσαρίδης, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Είναι ένας φόρος τιμής στην Αλίκη Βουγιουκλάκη που φέτος κλείνουν 30 χρόνια από τον θάνατό της… Και ποιος πιο ιδανικός από τον Τάκη Ζαχαράτο, ο οποίος έχει πει πολλές φορές ότι η Αλίκη ήταν το διαβατήριο για την καριέρα του, έχει πει πάρα πολλές φορές ότι της οφείλει τα πάντα…».

«Ο Τάκης λοιπόν θα την τιμήσει φέτος το καλοκαίρι - και είναι πολύ χαρμόσυνο που θα γίνει κάτι για την Αλίκη - στο θέατρο Άλσος σε μια παράσταση που επιμεληθεί ο ίδιος μαζί με τον Θανάση Ρέππα και τον Μιχάλη Παπαθανασίου… Δεν θα είναι η ζωή της Αλίκης… Θα είναι μια παράσταση, μία σύλληψη, με τραγούδια, μέσα από τα μάτια του ίδιου του Τάκη. Θα κάνει μιμήσεις της Αλίκης και θα μιλάει για την Αλίκη. Ο προσωρινός τίτλος της παράστασης είναι Αλίκη για Πάντα».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgt0mi79j729?integrationId=40599y14juihe6ly}