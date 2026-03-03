Η ανάρτηση της Μελίνα Νικολαΐδη και το σχόλιο της μητέρας της, Δέσποινα Βανδή.

Μία νέα απόδειξη των ικανοτήτων της στη μουσική και το τραγούδι έδωσε για μία ακόμη φορά η Μελίνα Νικολαΐδη μέσα από ένα βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Η ίδια, μπορεί να έχει ακολουθήσει το δρόμο της υποκριτικής και να σπουδάζει το αντικείμενο, ωστόσο φαίνεται να έχει κληρονομήσει και το ταλέντο της μητέρας της, Δέσποινα Βανδή, στη φωνητική.

Συγκεκριμένα, η 22χρονη, το απόγευμα της Τρίτης 3 Μαρτίου, δημοσίευσε ένα βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμός τα social media, όπου απεικονίζεται η ίδια να ερμηνεύει με αυτοπεποίθηση και σιγουριά τραγούδι με αγγλικούς στίχους.

Η Μελίνα Νικολαΐδη, τράβηξε την προσοχή των ακολούθων της, αποσπώντας πληθώρα από σχόλια μέσα σε λίγα λεπτά. Η δημοσίευσή της, δεν θα μπορούσε να περάσει απαρατήρητη από τη μητέρα της, η οποία με emojis, έδειξε τον θαυμασμό και την περηφάνια της.

{https://www.instagram.com/p/DVbbDqTjB9z/?hl=el}