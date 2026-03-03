Παράλληλα έστειλαν επιστολή στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας επισημαίνοντας τη σοβαρότητα των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή και τις πιθανές επιπτώσεις τους στη χώρα.

Με κοινή επιστολή τους προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ , Σωκράτης Φάμελλος, και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, καλούν την κυβέρνηση να ζητήσει από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας την άμεση σύγκληση Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών.

Για το ίδιο ζήτημα, οι δύο πολιτικοί αρχηγοί απέστειλαν επιστολή και προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, επισημαίνοντας τη σοβαρότητα των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή και τις πιθανές επιπτώσεις τους στη χώρα.

Όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά, «η κλιμάκωση του πολέμου στη Μέση Ανατολή δημιουργεί σοβαρά δεδομένα για τη διεθνή σταθερότητα και επηρεάζει ευθέως τα ελληνικά συμφέροντα. Σε αυτή την κρίσιμη στιγμή, η Ελλάδα οφείλει να λειτουργεί ως παράγοντας ειρήνης και ασφάλειας με προσήλωση στο διεθνές δίκαιο».

Οι πρόεδροι των δύο Κοινοβουλευτικών Ομάδων τονίζουν ότι η σύγκληση του Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών κρίνεται απαραίτητη, προκειμένου να υπάρξει επίσημη ενημέρωση για την κατάσταση και να διαμορφωθεί μια ενιαία εθνική γραμμή απέναντι στις διεθνείς εξελίξεις.