Αυξημένη καταγράφεται τις τελευταίες ημέρες η ζήτηση για βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης, με τους οδηγούς να επισκέπτονται μαζικά τα πρατήρια καυσίμων, χωρίς ωστόσο να παρατηρούνται ουρές. Την ίδια ώρα, ανοδική πορεία ακολουθούν και οι τιμές στην αντλία, καθώς η μέση τιμή της αμόλυβδης στην Αττική διαμορφώνεται σήμερα στα 1,77 ευρώ το λίτρο. Πολλοί καταναλωτές επιλέγουν να γεμίσουν τα ρεζερβουάρ των οχημάτων τους, σε μια προσπάθεια να περιορίσουν το κόστος ενόψει περαιτέρω αυξήσεων.

Παράλληλα, σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, αυξημένη είναι και η ζήτηση για πετρέλαιο θέρμανσης, με σημαντικό αριθμό παραγγελιών να έχει καταγραφεί τις τελευταίες δύο ημέρες. Όπως προκύπτει από τις μαρτυρίες οδηγών με τους οποίους συνομίλησε το ΕΡΤnews, επικρατεί ψυχραιμία και δεν διαπιστώνονται φαινόμενα πανικού, καθώς οι περισσότεροι δηλώνουν ότι προχώρησαν σε ανεφοδιασμό αποκλειστικά για λόγους οικονομίας. Οι ίδιοι παράγοντες της αγοράς υπογραμμίζουν ότι δεν δικαιολογούνται φαινόμενα κερδοσκοπίας και αισχροκέρδειας, καλώντας τους καταναλωτές να διατηρήσουν την ψυχραιμία τους.

Την ίδια στιγμή, έντονη είναι η εικόνα στη Θεσσαλονίκη, όπου έξω από τα διυλιστήρια στα Διαβατά σχηματίζονται ουρές βυτιοφόρων που αναμένουν να εισέλθουν για ανεφοδιασμό. Ο χώρος αναμονής εντός των εγκαταστάσεων έχει κορεστεί, με αποτέλεσμα τα βυτιοφόρα να επεκτείνονται έως την εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Γιαννιτσών, περιορίζοντας κατά διαστήματα τα τρία ρεύματα κυκλοφορίας σε ένα. Η αναμονή κυμαίνεται από δύο έως και πέντε ώρες, ενώ χθες μετά τις επτά το απόγευμα, οπότε και έκλεισαν τα διυλιστήρια, περίπου 40 φορτηγά δεν πρόλαβαν να ανεφοδιαστούν και αποχώρησαν.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Βενζινοπωλών, η κίνηση στα πρατήρια έχει αυξηθεί κατά περίπου 50% τις τελευταίες ημέρες. Όσον αφορά τις τιμές, σήμερα στα διυλιστήρια το πετρέλαιο κίνησης αυξήθηκε κατά 3,5 λεπτά το λίτρο, ενώ η αμόλυβδη κατά 1 λεπτό, με ανάλογες ανατιμήσεις να αναμένονται και αύριο. Οι αυξήσεις αυτές εκτιμάται ότι θα περάσουν στην αντλία τις επόμενες ημέρες.

Σε διεθνές επίπεδο, οι τιμές του πετρελαίου εκτινάσσονται για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα, καθώς η απόφαση του Ιράν να διατάξει το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ και να απειλήσει με επιθέσεις δεξαμενόπλοια που επιχειρούν να τα διασχίσουν εντείνει τις ανησυχίες για σοβαρή διατάραξη της παγκόσμιας ενεργειακής τροφοδοσίας. Το αμερικανικό αργό καταγράφει άνοδο περίπου 7%, στα 76,31 δολάρια το βαρέλι, ενώ το Μπρεντ ενισχύεται κατά 7,3%, φτάνοντας τα 83,39 δολάρια. Συνολικά, μέσα στην εβδομάδα οι τιμές έχουν αυξηθεί πάνω από 14%, καθώς η διέλευση δεξαμενόπλοιων από τα Στενά του Ορμούζ έχει ουσιαστικά σταματήσει.

Περίπου το 20% της παγκόσμιας κατανάλωσης πετρελαίου διέρχεται από τα Στενά του Ορμούζ, με βασικούς προορισμούς την Κίνα, την Ινδία, την Ιαπωνία και χώρες της Νότιας Ασίας, γεγονός που εντείνει την ανησυχία στις διεθνείς αγορές. Την ίδια ώρα, οι ευρωπαϊκές τιμές φυσικού αερίου σημειώνουν άλμα άνω του 70% μέσα στην εβδομάδα, μετά τη διακοπή της παραγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου στο Κατάρ λόγω επιθέσεων με ιρανικά drones. Αναλυτές προειδοποιούν ότι, σε περίπτωση παρατεταμένου κλεισίματος των Στενών, οι τιμές του πετρελαίου ενδέχεται να εκτοξευθούν ακόμη και πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι.