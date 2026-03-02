Mετά το ανοιξιάτικο σκηνικό μια νέα «κατεβασιά» ψυχρού αέρα θα επαναφέρει πιο χειμωνιάτικες συνθήκες, κυρίως στα ανατολικά της χώρας, όλη η πρόγνωση Αρναούτογλου.

Καλά είναι τα νέα από το μέτωπο του καιρού με τις επόμενες μέρες σύμφωνα με τον Σάκη Αρναούτογλου όπου θα κινηθούμε σε ανοιξιάτικους ρυθμούς με αρκετή ηλιοφάνεια, ήπιες θερμοκρασίες και περιορισμένα φαινόμενα, πριν από μια νέα αλλαγή που θα φέρει ψυχρότερες αέριες μάζες από τη βόρεια Ευρώπη.

Σύμφωνα με την εκτίμηση του μετεωρολόγου Σάκης Αρναούτογλου, οι πρώτες ενδείξεις για «κατεβασιές» ψυχρού αέρα τοποθετούνται από τις 8 έως και τις 12 Μαρτίου. Το διάστημα αυτό αναμένεται να επικρατήσουν αντικυκλωνικές συνθήκες στην κεντρική και δυτική Ευρώπη, κάτι που θα επιτρέψει σε ψυχρότερες αέριες μάζες από τη βόρεια Ευρώπη να κινηθούν νοτιότερα. Βάσει αυτού το κρύο θα επηρεάσει κυρίως τα ανατολικά Βαλκάνια και την ανατολική Ελλάδα.

Οι «κατεβασιές» ψυχρού αέρα ανάλογα με την ένταση και την υγρασία που συνοδεύει το σύστημα ευθύνονται για αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, ενίσχυση βορείων ανέμων παγετό στα ηπειρωτικά και βροχές κυρίως σε βόρειες και ορεινές περιοχές.

Αναλυτικά η πρόγνωση του Σάκη Αρναούτογλου

«Σήμερα η μέρα είναι καταπληκτική. Λιακάδα αλλά με αρκετό κρύο με θερμοκρασίες και κάτω από το μηδέν σε ορεινά κυρίως τμήματα. Την Τρίτη 3/3 θα κυλήσει στην Ευρώπη αρκετά καλά με λίγες βροχές και κάποιες χιονοπτώσεις κυρίως στα δυτικά της Σκανδιναβίας και στην βορειοανατολική Ευρώπη. Βροχές αρκετές στο Γιβραλτάρ με καταιγίδες και στην Τουρκία στα βόρεια συνεχίζεται ο χειμώνας με χιόνια ακόμα και σε περιοχές με χαμηλά υψόμετρα.

Στην Ελλάδα δεν θα έχουμε τόσο ηλιοφάνεια όσο τα τελευταία 24ωρα κατά τη διάρκεια της Τρίτης. Από τη νύχτα θα επικρατήσουν κάποιες συννεφιές οι οποίες τις πρωινές ώρες θα πυκνώσουν σε Θράκη και νησιά Ανατολικού Αιγαίου. Στην Αττική αναμένονται λίγα σύννεφα το πρωί αρκετή ηλιοφάνεια κατά τη διάρκεια της μέρας από το απόγευμα προς το βράδυ νέες συννεφιές θα επικρατήσουν στα δυτικά στα κεντρικά και στα νότια. Η Θεσσαλονίκη θα έχει ηλιοφάνεια και λίγες συννεφιές νωρίς το πρωί και αργά τη νύχτα. Οι άνεμοι θα είναι εξασθενημένοι ένα βοριοδυτικό ρεύμα στη θάλασσα των Κυθήρων μεταξύ Πελοποννήσου και Κρήτης από το πρωί μέχρι το απόγευμα στα 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία το πρωί κοντά στους 3 με 6 βαθμούς μέχρι 8 βαθμούς στα περισσότερα ηπειρωτικά. Γενικά θα είναι πιο ανεβασμένες οι θερμοκρασίες το πρωί από ό,τι τα τελευταία 24ωρα. Δεν αποκλείεται να έχουμε και σε ορισμένες περιοχές παγετό. Η θερμοκρασία σε ανοιξιάτικα επίπεδα το μεσημέρι με 19 βαθμούς, στα δυτικά και στο Αιγαίο στους 14 με 17 βαθμούς.

Για την Τετάρτη αναμένονται σύννεφα με σκόνη μέχρι και την Πέμπτη. Τετάρτη βλέπουμε μια αραιή συννεφιά με μια θολούρα λόγω της σκόνης και μέχρι την Πέμπτη το πρωί αυτή η θολούρα θα διατηρηθεί στα ανατολικά και τα βόρεια της χώρας. Προς το μεσημέρι της Πέμπτης διάσπαρτες βροχές σε Θεσσαλία και Μακεδονία και μέχρι το βράδυ θα έχουν επηρεάσει τις περισσότερες περιοχές της Μακεδονίας, της ανατολικής Θεσσαλίας και του Βορειοανατολικού Αιγαίου. Τώρα την Παρασκευή θα έχει κάποιες συννεφιές και τοπικές βροχές. Το Σάββατο ο καιρός θα ξαναβελτιωθεί. Οι άνεμοι την Τετάρτη και την Πέμπτη θα είναι εξασθενημένοι. Την Παρασκευή θα αρχίσουν να ενισχύονται οι βόρειοι άνεμοι στην Βόρεια Ελλάδα. Το Σάββατο θα επικρατήσει πολύ δυνατός βοριάς 7και 8 μποφορ και τοπικά 8 μποφόρ στο κεντρονότιο Αιγαίο.

Η θερμοκρασία την Τετάρτη θα έχει μια περισσότερη ψύχρα σε σχέση με την Τρίτη. Την Πέμπτη η θερμοκρασία 17 με 19 βαθμοί. Την Παρασκευή σε καλά επίπεδα η θερμοκρασία με αλλαγή το Σάββατο που λόγω των αυξημένων βοριάδων θα πέσει αισθητά ο υδράργυρος στις περιοχές της ανατολικής και βόρειας Ελλάδος όπου θα είναι πολύ ψυχρός ο βοριάς.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία από 8/3 έως 12/3 στην Ευρώπη θα επικρατήσει σχετικά καλός καιρός καθώς θα έχουμε αντικυκλωνικές συνθήκες οπότε δεν αναμένονται βαρομετρικά χαμηλά από τον Ατλαντικό. Αλλά θα σε εμάς στην Ελλάδα θα δίνει χώρο σε ψυχρότερες αέριες μάζες από την βόρεια Ευρώπη να κατέβουν νοτιότερα. Βλέπουμε λοιπόν ότι αναμένονται κατεβασιές κρύου αέρα που θα επηρεάσουν κυρίως τα ανατολικά Βαλκάνια και την ανατολική Ελλάδα.»

