«Δεν θέλω να διαρκέσει πολύ» ο πόλεμος στο Ιράν, είπε ο Τραμπ, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο αποστολής χερσαίων δυνάμεων.

Ο αμερικανικός στρατός σφυροκοπά το Ιράν, αλλά το «μεγάλο κύμα» δεν έχει έρθει ακόμα, προειδοποίησε ο Ντόναλντ Τραμπ μιλώντας στο CNN, ενώ σε δηλώσεις του στη New York Post δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο αποστολής χερσαίων δυνάμεων, «αν είναι απαραίτητες».

«Κάθε πρόεδρος λέει “δεν θα υπάρχουν χερσαίες δυνάμεις”. Εγώ δεν το λέω», είπε στη New York Post. «Λέω “πιθανότατα δεν τις χρειαζόμαστε” ή “αν είναι απαραίτητες”», συμπλήρωσε.

«Τους σφυροκοπάμε. Πιστεύω ότι πηγαίνει πολύ καλά. Είναι πολύ ισχυρό. Έχουμε τον καλύτερο στρατό στον κόσμο και τον χρησιμοποιούμε», δήλωσε στο CNN ο Αμερικανός πρόεδρος, ενώ τις επόμενες ώρες θα κάνει νέο διάγγελμα.

Για το πόσο μπορεί να διαρκέσει ο πόλεμος, απάντησε: «Δεν θέλω να τον δω να κρατάει πολύ. Πάντα πίστευα ότι θα ήταν τέσσερις εβδομάδες. Και είμαστε λίγο μπροστά από το χρονοδιάγραμμα».

Σε ερώτηση αν οι ΗΠΑ κάνουν περισσότερα πέρα από τη στρατιωτική επίθεση για να βοηθήσουν τον ιρανικό λαό να πάρει τον έλεγχο της χώρας από το καθεστώς, απάντησε: «Ναι, πράγματι. Αλλά αυτή τη στιγμή θέλουμε όλοι να μείνουν μέσα. Δεν υπάρχει ασφάλεια εκεί έξω».

Και τα πράγματα θα γίνουν λιγότερο ασφαλή, δήλωσε ο Τραμπ. «Δεν έχουμε αρχίσει καν να τους χτυπάμε δυνατά. Η μεγάλη (επίθεση) έρχεται σύντομα», πρόσθεσε.

Μέχρι στιγμής «η μεγαλύτερη έκπληξη» είναι οι επιθέσεις του Ιράν σε αραβικές χώρες της περιοχής, σημείωσε ο Αμερικανός ηγέτης. «Εκπλαγήκαμε. Τους είπαμε “το έχουμε” και τώρα θέλουν να πολεμήσουν. Και πολεμούν επιθετικά. Επρόκειτο να εμπλακούν ελάχιστα και τώρα επιμένουν να εμπλακούν», δήλωσε σχετικά και αναφερόμενος στους Άραβες ηγέτες είπε: «Τους ξέρω αυτούς τους ανθρώπους, είναι σκληροί και έξυπνοι».

Αναφερόμενος στην πυρηνική απειλή του Ιράν, σχολίασε: «Πρέπει να καταλάβετε, ζούσαν υπό ένα μαύρο σύννεφο επί χρόνια. Για αυτό δεν θα μπορούσε ποτέ να υπάρξει ειρήνη».

Ερωτηθείς ποιος μπορεί να ηγηθεί του Ιράν, ο Τραμπ ανέφερε: «Δεν ξέρουμε ποια είναι η ηγεσία. Δεν ξέρουμε ποιον θα επιλέξουν. Ίσως να σταθούν τυχεροί και να βρουν κάποιον που ξέρει τι κάνει».

Εξάλλου, παρατήρησε ότι οι Ιρανοί έχασαν πολλά ηγετικά στελέχη, στα πρώτα χτυπήματα. «49 ανθρώπους, ήταν ένα απίστευτο χτύπημα», δήλωσε. «Έγιναν λίγο αλαζόνες», ανέφερε, σχολιάζοντας ότι είχαν συναντηθεί σε ένα μέρος. «Νόμιζαν ότι δεν μπορούσαν να εντοπιστούν. Μας σόκαρε αυτό», πρόσθεσε.

«Δεν ξέρουμε ποιος ηγείται τώρα της χώρας», συνέχισε, αναφερόμενος στα ηγετικά στελέχη που σκοτώθηκαν. «Δεν ξέρουν ποιος ηγείται», συμπλήρωσε.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι η ομάδα του προσπάθησε να διαπραγματευτεί με τους Ιρανούς «αλλά δεν μπορούσαμε να κάνουμε συμφωνία με αυτούς τους ανθρώπους». Κάθε νέα προσφορά έφερνε ανατροπή των προηγούμενων προτάσεων, πρόσθεσε. Η στρατιωτική δράση «είναι ο τρόπος να αντιμετωπίσουμε το Ιράν», τόνισε. «Δεν χρειάζεται να ανησυχούμε για συμφωνίες», είπε ακόμα.

Σε άλλη συνέντευξη, στο Fox News, περιέγραψε ότι ο Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ είχε συναντήσει τον στενό κύκλο συνεργατών του το πρωί της επίθεσης, πιστεύοντας πως ήταν ασφαλείς, επειδή ήταν ημέρα.

«Εξοντώθηκαν 49 ηγετικά στελέχη. Πιστεύαμε ότι θα χρειάζονταν 4 εβδομάδες για να απαλλαγούμε από την ιρανική ηγεσία. Και αν κρύβονταν θα ήταν πολύ περισσότερο από τέσσερις εβδομάδες. Και θα κρύβονταν. Σοκαριστήκαμε όταν μάθαμε τι συνέβαινε. Ξέραμε ακριβώς τι συνέβαινε και πού», δήλωσε.