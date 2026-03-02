«Παιχνίδια Εκδίκησης» - Νέο επεισόδιο Τετάρτη 4 Μαρτίου στις 22:30.

Τα «Παιχνίδια Εκδίκησης» ξεκίνησαν να γράφουν την Τελευταία Πράξη. Και κανείς δεν ξέρει ποιος θα μείνει όρθιος, όταν γραφτεί η λέξη ΤΕΛΟΣ.

Κάθε επιλογή έχει κόστος, κάθε κίνηση κρύβει μια απειλή και κάθε αποκάλυψη φέρνει την καταστροφή ακόμα πιο κοντά.

Το παιχνίδι, πλέον, ανατρέπεται. Ο ρόλος του κυνηγού αλλάζει, οι θύτες γίνονται θηράματα και εκείνος που είχε την ψευδαίσθηση της νίκης θα τα χάσει όλα.

Η πραγματική εκδίκηση ξεκινά τώρα και θα είναι σκληρή.

«Παιχνίδια Εκδίκησης»: Όσα θα δούμε την Τετάρτη 4 Μαρτίου

Επεισόδιο 75

Η Μάγια μιλάει με την Άννα και έρχεται, για πρώτη φορά, αντιμέτωπη με την αλήθεια για τον Άγη.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Το περιστατικό με την εγκυμοσύνη της Κλέλιας αναθερμαίνει όλες τις σχέσεις και δίνει το έναυσμα για μια νέα περίοδο αλληλοϋποστήριξης ανάμεσα στις τρεις φίλες.

Ο Μάρκος, μετανιωμένος για την πρότερη συμπεριφορά του, εκφράζει τη βαθιά του εκτίμηση στη Μαρίνα, που τη δέχεται με αξιοπρέπεια.

Παράλληλα, ο Χρήστος, σίγουρος για τις κινήσεις του Άγη, προειδοποιεί τη Μαρίνα να είναι προσεκτική μαζί του, αφού περιμένει αντιδράσεις από την πλευρά του.

Η Μάγια, έχοντας πια περισυλλέξει όλες τις πληροφορίες που χρειάζεται, παίρνει σημαντικές αποφάσεις για το μέλλον του γάμου της κι αποζητά σ’ αυτό τη βοήθεια τη Στέλλας.

{https://www.youtube.com/watch?v=opMnPWTYxHo}

«Παιχνίδια Εκδίκησης»: Κάθε Τετάρτη στις 22:30.