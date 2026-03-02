«Άγιος έρωτας», απόψε στις 22:00.

Όσα θα δούμε στο νέο επεισόδιο του «Άγιου Έρωτα».

Ο Νικόλαος είναι έτοιμος να αφήσει την Εκκλησία, όμως η Χλόη δεν είναι έτοιμη να σηκώσει αυτό το βάρος.

Ο Μαρκόπουλος προσπαθεί να προσεγγίσει τον Αργύρη προσφέροντάς του το Μαύρο Λιθάρι.

Η Χλόη και ο πατήρ Νικόλαος συνειδητοποιούν πως η αγάπη τους φτάνει ξανά σε αδιέξοδο, καθώς η ύπαρξη της Ελευθερίας καθιστά αδύνατο τον γάμο τους όσο εκείνος παραμένει ιερέας.

Την ίδια στιγμή, ο Παύλος αιφνιδιάζει τον Αργύρη, καθώς εμφανίζεται μετανιωμένος στο σπίτι του και του προσφέρει το χέρι της Δώρας μαζί με το κτήμα στο Μαύρο Λιθάρι. Η κίνησή του γεννά έντονη καχυποψία στον Αργύρη, ο οποίος ειδοποιεί αμέσως τη Χλόη και τον πατέρα Νικόλαο.

{https://www.youtube.com/watch?v=iOU5O4Leggs}

Παράλληλα, ο Κυριάκος συγκρούεται βίαια με την Άννα για τη σχέση της με την Ελένη, ενώ η Ελένη υπερασπίζεται ανοιχτά την επιλογή της, οδηγώντας τη ρήξη με τον πατέρα της στα άκρα.

Ο Νικηφόρος, συντετριμμένος από την εξομολόγηση της Άννας πως δεν τον αγαπά πια, αρχίζει να υποψιάζεται απιστία.

Στον αντίποδα όλων αυτών, ο Χάρης και η Αναστασία ετοιμάζονται επιτέλους για τον γάμο τους, ενώ η Χριστίνα επιστρέφει στο σπίτι της και αναθερμαίνει το ειδύλλιό της με τον Αντρέα.

Κι όσο η Θάλεια προσπαθεί να συμπαρασταθεί στον Κυριάκο, ο Παύλος κινείται στο παρασκήνιο, ετοιμάζοντας την αντεπίθεσή του απέναντι στον Γεράσιμο.

Η Άννα συγκρούεται με τον Νικηφόρο

{https://www.youtube.com/watch?v=AjCnddUYsoc}

Ο Νικόλαος είναι έτοιμος να αφήσει την Εκκλησία

{https://www.youtube.com/watch?v=eY5y_VFT1dU}

Η Δέσποινα φοβάται για τον Γεράσιμο

{https://www.youtube.com/watch?v=SMQJW1uoJHk}