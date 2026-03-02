Πηγαίνουν από το Ντουμπάι στο Ομάν και στη Σαουδική Αραβία, ελπίζοντας να βρουν πτήση.

Οι ιρανικές επιθέσεις στο Ντουμπάι και το κλείσιμο του αεροδρομίου του έχουν προκαλέσει και εκτόξευση των τιμών για πτήσεις με ιδιωτικά τζετ, καθώς οι πλούσιοι πασχίζουν να εγκαταλείψουν την περιοχή.

Η πόλη που αποτελεί πόλο έλξης για δισεκατομμυριούχους, influencers και εκατομμύρια επισκέπτες από το εξωτερικό είναι σε συναγερμό μετά την επίθεση με drones και πυραύλους- ως «απάντηση» για τα αμερικανικά και ισραηλινά πλήγματα που προκάλεσαν ζημιές στο αεροδρόμιο και έπληξαν ξενοδοχεία και αξιοθέατα.

Το υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων ανέφερε ότι συνέχισε να αναχαιτίζει πυραύλους και drones τη Δευτέρα, ενώ η χώρα ανακοίνωσε το κλείσιμο της πρεσβείας της στην Τεχεράνη, καθώς ο πόλεμος εξαπλώνεται στην περιοχή.

Κάποιοι που βρίσκονταν στο Ντουμπάι ταξίδεψαν στο Ομάν, απόσταση 4,5 ωρών οδικώς, όπου το αεροδρόμιο της πόλης Μουσκάτ συνεχίζει να λειτουργεί, αν και με καθυστερήσεις. Οι περισσότερες εμπορικές πτήσεις από το Μουσκάτ προς την Ευρώπη είναι γεμάτες μέχρι αργότερα μέσα στην εβδομάδα, σύμφωνα με ιστοσελίδες κρατήσεων. Η Αλεξάντρα Βαβίλοβα, Ρωσίδα που έκανε διακοπές στο Ντουμπάι, δήλωσε ότι κατάφερε να εξασφαλίσει ένα από τα τελευταία εισιτήρια για το βράδυ της Δευτέρας, σε πτήση από το Μουσκάτ προς το Κολόμπο της Σρι Λάνκα.

Στο μεταξύ, οι πτήσεις για ιδιωτικά τζετ από το Μουσκάτ έχουν εκτοξευτεί, λόγω της αυξανόμενης ζήτησης και της δυσκολίας να εξασφαλιστούν αεροπλάνα, εξαιτίας της κατάστασης στην περιοχή.

Από την JetVip, μία εταιρεία ιδιωτικών τζετ με έδρα το Μουσκάτ, ανέφεραν στον Guardian ότι μια πτήση προς την Κωνσταντινούπολη με Nextant- ένα από τα μικρότερα διαθέσιμα τζετ- τώρα κοστίζει περίπου 85.000 ευρώ, περίπου τριπλάσια από τη συνήθη τιμή. Οι θέσεις σε ιδιωτικές πτήσεις τσάρτερ προς τη Μόσχα κοστίζουν περίπου 20.000 ευρώ το άτομο.

Εκπρόσωπος της εταιρείας τσάρτερ AlbaJet, με έδρα την Αυστρία, δήλωσε πως «η διαθεσιμότητα είναι εξαιρετικά περιορισμένη» και ότι προσφέρουν πτήσεις προς την Ευρώπη έναντι περίπου 90.000 ευρώ.

Άλλοι που θέλουν να φύγουν από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα προτίμησαν κάνουν το 10ωρο ταξίδι οδικώς προς το Ριάντ, του οποίου το αεροδρόμιο συνεχίζει να λειτουργεί. Σύμφωνα με το Semafor, εταιρείες ιδιωτικής ασφάλειας κλείνουν στόλους SUV για να μεταφέρουν πελάτες στην πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας και κανονίζουν ιδιωτικές πτήσεις.

Ο Αμέρ Ναράν, διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Vimana Private Jets δήλωσε στο ίδιο Μέσο πως οι πτήσεις από το Ριάντ προς την Ευρώπη πλέον κοστίζουν έως και 350.000 δολάρια.

Στο μεταξύ, τα δύο αεροδρόμια του Ντουμπάι ανακοίνωσαν ότι περιορισμένος αριθμός πτήσεων θα αναχωρήσει το βράδυ της Δευτέρας. Παράλληλα, κάλεσαν τους ταξιδιώτες να μην πηγαίνουν στα αεροδρόμια προτού επικοινωνήσει μαζί τους η αεροπορική εταιρεία, για να επιβεβαιώσει την ώρα αναχώρησης. Η Emirates ανακοίνωσε ότι θα εξυπηρετήσει κατά προτεραιότητα όσους είχαν κάνει νωρίτερα κρατήσεις.

Εγκλωβισμένοι στο Ντουμπάι και σε κρουαζιερόπλοια

Όμως, για τους περισσότερους τουρίστες η μόνη επιλογή είναι να περιμένουν στο Ντουμπάι. Ο οργανισμός Τουρισμού έχει δώσει οδηγία στα τοπικά ξενοδοχεία να μην διώχνουν τους ταξιδιώτες που δεν μπορούν να εγκαταλείψουν τη χώρα εξαιτίας των μαζικών ακυρώσεων πτήσεων και να παρατείνουν τη διαμονή τους, με τους όρους που προέβλεπε η αρχική κράτηση. Ωστόσο, κάποιοι Ρώσοι τουρίστες έχουν παραπονεθεί ότι τους έλεγαν ότι ή θα έπρεπε να εξοφλήσουν το ξενοδοχείο, ή να το εγκαταλείψουν.

Χιλιάδες Δυτικοί τουρίστες έχουν βρεθεί αποκλεισμένοι και στη θάλασσα, σε κρουαζιερόπλοια ανοιχτά των ακτών του Κόλπου, καθώς τα λιμάνια της περιοχής αντιμετωπίζουν τις επιπτώσεις των ιρανικών επιθέσεων με drones.

Τουλάχιστον έξι κρουαζιερόπλοια, το καθένα με χιλιάδες επιβάτες, είναι αγκυροβολημένα σε λιμάνια της περιοχής, ή κοντά σε αυτά. Οι επιβάτες είναι περιορισμένοι στα πλοία και σε κάποιες περιπτώσεις τους έχει ζητηθεί να παραμένουν στις καμπίνες και να μην βγαίνουν στα μπαλκόνια.

Πηγή: Guardian