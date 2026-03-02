Ο τραπεζικός δείκτης υποχωρεί κατά 4,2% στις 2.454 μονάδες, έχοντας γράψει χαμηλό ημέρας στις 2.425,79 μονάδες με απώλειες άνω του 5%.

Ισχυρές πιέσεις δέχεται το Χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο προσπαθεί να διατηρήσει κάποιον έλεγχο στη δίνη των διεθνών ρευστοποιήσεων που πυροδοτεί η σοβαρή ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Στις 16:14, ο Γενικός Δείκτης διαμορφώνεται στις 2.199,76 μονάδες, καταγράφοντας πτώση 3,42% ή 77,84 μονάδων, με τον τζίρο να εκτινάσσεται στα 260,84 εκατ. ευρώ.

Η εικόνα παραμένει ιδιαίτερα επιβαρυμένη στον τραπεζικό κλάδο, ο οποίος δέχεται τις ισχυρότερες πιέσεις. Ο τραπεζικός δείκτης υποχωρεί κατά 4,2% στις 2.454 μονάδες, έχοντας γράψει χαμηλό ημέρας στις 2.425,79 μονάδες με απώλειες άνω του 5%. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE 25 κινείται στο -2,7% στις 5.639 μονάδες, ενώ αντίστοιχη πτώση καταγράφει και ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης FTSEM, ο οποίος διαμορφώνεται στις 2.689 μονάδες.

Στο ταμπλό της υψηλής κεφαλαιοποίησης, οι τράπεζες δέχονται σφοδρές πιέσεις, με την Πειραιώς να υποχωρεί κατά 5,5%, την Eurobank κατά 4,3%, την Alpha Bank κατά 3,9% και την Εθνική Τράπεζα κατά 3,6%. Σημαντικές απώλειες καταγράφουν και οι μετοχές που συνδέονται άμεσα με τον τουρισμό, με τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών να σημειώνει πτώση 6,1% και την Aegean να υποχωρεί κατά 6%. Πτωτικά κινούνται επίσης ΟΠΑΠ, ΔΕΗ και Jumbo με απώλειες άνω του 2%, ενώ σχετικές άμυνες εμφανίζουν η Coca-Cola HBC και η Cenergy, περιορίζοντας τις απώλειες στο 0,4%.

Στον αντίποδα, στήριξη στον Γενικό Δείκτη προσφέρουν τα διυλιστήρια, επωφελούμενα από την εκτίναξη των τιμών του πετρελαίου. Η Helleniq Energy ενισχύεται κατά 1,7% και η Motor Oil κατά 1,1%, ενώ οριακά θετικός έχει γυρίσει και ο Σαράντης. Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, θετικό πρόσημο εμφανίζουν μόνο η ΕΧΑΕ και η Κρι Κρι, με οριακά κέρδη.

Το διεθνές περιβάλλον παραμένει εξαιρετικά βαρύ. Στην Ευρώπη, οι βασικοί δείκτες καταγράφουν απώλειες άνω του 2%, με τον DAX στη Γερμανία στο -2,3%, τον CAC 40 στο Παρίσι στο -1,9% και τον Stoxx 50 στο -2,2%. Στις ΗΠΑ, τα futures προϊδεάζουν για ισχυρά αρνητικό άνοιγμα, με τον Dow Jones στο -1,2%, τον S&P 500 στο -1,1% και τον Nasdaq στο -1,4%.