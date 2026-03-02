Νέα εβδομάδα, νέες μονομαχίες. Ποιοι κινδυνεύουν απόψε με αποχώρηση στο MasterChef 10.

Στο προηγούμενο επεισόδιο (Πέμπτη 26/2), ο Μάριος Μπίγαλης από την Μπλε μπριγάδα ήταν αυτός που αποχώρησε από το MasterChef 10.

Απόψε, Δευτέρα 2 Μαρτίου, τα δώδεκα μέλη της Κόκκινης μπριγάδας μπαίνουν στην κουζίνα του επετειακού MasterChef για μια νέα, απαιτητική εβδομάδα.

Η νίκη τους στην Ομαδική Δοκιμασία την προηγούμενη εβδομάδα κράτησε την μπριγάδα ισχυρή και όλους τους παίκτες ασφαλείς. Ο Κωνσταντίνος Χαλουλάκος, ο Γιώργος Κουρμουλάκης και ο Γιάννης Ανυφαντάκης απέφυγαν τη Δοκιμασία Αποχώρησης και την πιθανότητα να χάσουν τη θέση τους στον διαγωνισμό.

Η νέα εβδομάδα στο MasterChef 10 ξεκινάει για την Κόκκινη μπριγάδα με τη δοκιμασία του Mystery Box. Όπως κάθε εβδομάδα και αυτή θα είναι θεματική και αφιερωμένη στην Τέχνη. Άλλωστε, η μαγειρική αποτελεί μια μορφή τέχνης, καθώς συνδυάζει χρώμα, σύνθεση, τεχνική, έμπνευση και -φυσικά- συναίσθημα.

{https://www.youtube.com/watch?v=MO5JM3kz3nM}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο αρχηγός της Κόκκινης μπριγάδας, Τάσος Παυλίδης, θα είναι αυτός που θα ορίσει τα έξι ζευγάρια των μαγειρικών μονομαχιών. Από κάθε ζευγάρι θα προκύπτει ένας νικητής και ένας ηττημένος. Οι νικητές των μονομαχιών θα παραμείνουν ασφαλείς. Αντίθετα, οι ηττημένοι θα βρεθούν αντιμέτωποι με τον κίνδυνο της αποχώρησης.

Στο τέλος της βραδιάς από τους ηττημένους θα προκύψουν οι υποψήφιοι προς αποχώρηση. Εκείνος ή εκείνη, όμως, που θα παρουσιάσει το καλύτερο πιάτο θα κερδίσει χρηματικό έπαθλο 1.000 ευρώ!

Καλεσμένος των τριών chef κριτών, Σωτήρη Κοντιζά, Πάνου Ιωαννίδη και Λεωνίδα Κουτσόπουλου, στην εβδομάδα που είναι αφιερωμένη στην Τέχνη, είναι ένας καλλιτέχνης που αγαπά πολύ τη μουσική, αλλά εξίσου και το καλό φαγητό, τη γαστρονομία και τη μαγειρική. Κι αυτός δεν είναι άλλος από τον Μύρωνα Στρατή.

{https://www.youtube.com/watch?v=eAN2Hu136yE}

Πώς θα εξελιχθεί η πρώτη μαγειρική αναμέτρηση της εβδομάδας και ποιοι θα είναι, στο τέλος της βραδιάς, οι δύο υποψήφιοι προς αποχώρηση;