Η κλήρωση του τζόκερ θα γίνει στις 22:00.

Το ποσό των 2,9 εκατ. ευρώ κληρώνει απόψε 1/3/26 το τζόκερ. Η κατάθεση των δελτίων είναι μέχρι τις 21:30 και λίγο μετά τις 22:00 θα γνωρίζουμε τους αριθμούς και τον πίνακα κερδών.

Σημειώνεται ότι το ελάχιστο ποσό στην πρώτη κατηγορία (5+1 σωστές προβλέψεις) ξεκινά από το €1 εκατ. Όταν δεν υπάρχουν νικητές στην 1η κατηγορία επιτυχιών, τότε το ποσό που αντιστοιχεί στην κατηγορία αυτή μεταφέρεται στην επόμενη κλήρωση και προστίθεται στο ποσό που μοιράζει η ίδια κατηγορία (ΤΖΑΚΠΟΤ). Τα κέρδη στην 1η κατηγορία εξαρτώνται από τις στήλες που συγκεντρώθηκαν, ενώ στις υπόλοιπες κατηγορίες είναι προκαθορισμένα.