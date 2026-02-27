Στις 21:00 θα γίνει η κλήρωση του Eurojackpot και λίγο αργότερα θα ξέρουμε τους «χρυσούς» αριθμούς.

Νέα μεγάλη κλήρωση απόψε από το Eurojackpot, το οποίο μοιράζει το ποσό των 73 εκατ. ευρώ. Η κλήρωση θα γίνει στις 21:00 και λίγη ώρα αργότερα θα ξέρουμε τους τυχερούς αριθμούς και τον πίνακα κερδών.

Σημειώνεται ότι από τις 19:00 που ολοκληρώνεται η κατάθεση δελτίων, ξεκινάει η διαδικασία συλλογής των συμμετοχών από το σύνολο των 19 χωρών που συμμετέχουν. Μόλις αυτή ολοκληρωθεί, ξεκινάει η διαδικασία της κλήρωσης η οποία διαρκεί περίπου 30 λεπτά. Στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα:

α) γίνεται η διεξαγωγή της κλήρωσης

β) προκύπτει η νικήτρια στήλη και

γ) ολοκληρώνεται η διαλογή αποτελεσμάτων