Ανακοινώθηκε ο πίνακας κερδών του Τζόκερ, ένας τυχερός κερδίζει 100.000 ευρώ.

Οι κληρώσεις του Τζόκερ συνεχίστηκαν απόψε (26/2), με περισσότερα από 2,5 εκατομμύρια ευρώ να περιμένουν τους τυχερούς της πρώτης κατηγορίας.

Οι τυχεροί αριθμοί είναι 12, 16, 26, 30, 33 και Τζόκερ το 20.

Τζακ ποτ σημειώθηκε και στην αποψινή κλήρωση του Τζόκερ, όμως ένας τυχερός κερδίζει 100.000 ευρώ με πέντε σωστές προβλέψεις στη δεύτερη κατηγορία. Επίσης, τέσσερα δελτία παίρνουν από 2.500 ευρώ στην τρίτη κατηγορία (4+1). Μετά το νέο τζακ ποτ, στην κλήρωση της Κυριακής (1/3) οι τυχεροί της πρώτης κατηγορίας θα μοιραστούν τουλάχιστον 2,9 εκατομμύρια ευρώ.

Ο πίνακας κερδών

Η κλήρωση του Τζόκερ

{https://www.youtube.com/watch?v=4moIWpUZhX8}

Η φορολογία στα παιχνίδια της Allwyn

Τα κέρδη που προκύπτουν στα παιχνίδια αριθμών της Allwyn φορολογούνται ως εξής (μετά την αφαίρεση του ποσού που κατέβαλε ο παίκτης για τη συμμετοχή του: