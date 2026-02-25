Πραγματοποιήθηκε από την ΑΑΔΕ η φορολοταρία Φεβρουαρίου για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν τον Ιανουάριο του 2026. Η μηνιαία κλήρωση της φορολοταρίας μοιράζει από 1.000 έως 50.000 ευρώ σε 556 τυχερούς.

Έγινε η κλήρωση για την φορολοταρία της ΑΑΔΕ με το έπαθλο να φτάνει μέχρι και τις 50.000 ευρώ.

Όπως πάντα η φορολοταρία μοιράζει από 1.000 έως 50.000 ευρώ σε 556 τυχερούς, ενώ στην κλήρωση συμμετέχουν όλοι οι λαχνοί που προέκυψαν από συναλλαγές με πιστωτικές ή χρεωστικές κάρτες, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν και εκκαθαρίστηκαν από τις τράπεζες τον περασμένο μήνα.

Σημειώνεται πως για να διασφαλίσετε τη συμμετοχή σας σε οποιαδήποτε από τις μηνιαίες δημόσιες κληρώσεις του προγράμματος, πρέπει απλώς να έχετε πραγματοποιήσει (και να έχει εκκαθαριστεί) έστω και μία συναλλαγή με τη χρήση κάρτας ή με άλλο ηλεκτρονικό μέσο πληρωμής τον αμέσως προηγούμενο μήνα και επίσης, εφόσον είστε υπόχρεοι, να έχετε υποβάλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προϊόντων για το τελευταίο φορολογικό έτος για το οποίο έχει παρέλθει η προθεσμία υποβολής.

Δείτε τα αποτελέσματα