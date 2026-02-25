Υποχρεώθηκε να επιστρέψει στο σχολείο με σπασμένο πόδι μετά από ατύχημα στο προαύλιο, αύριο εκδικάζεται η μήνυση της αναπληρώτριας εναντίον του Δημοσίου.

Δίωρη στάση εργασίας προκηρύσσει το Δ.Σ. της Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας (Δ.Ο.Ε.) για την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου, από τις 8:00 έως τις 11:00 π.μ., εκφράζοντας τη στήριξή του στη νηπιαγωγό που υπέστη εργατικό ατύχημα σε σχολείο του Ζωγράφου και προσέφυγε δικαστικά κατά του Δημοσίου. Η κινητοποίηση πραγματοποιείται με αφορμή την εκδίκαση της υπόθεσης στο Πρωτοδικείο Αθηνών (Λεωφ. Αλεξάνδρας & Δέγλερη), όπου έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση αλληλεγγύης στις 8:45 π.μ.

Η Δ.Ο.Ε. επισημαίνει ότι τα ολοένα και συχνότερα ατυχήματα εκπαιδευτικών εντός σχολικών χώρων αναδεικνύουν το σοβαρό ζήτημα της ασφάλειας των σχολικών κτηρίων, ιδιαίτερα σε νηπιαγωγεία που στεγάζονται σε ακατάλληλους ή μη πιστοποιημένους χώρους. Παράλληλα, καταγγέλλει το καθεστώς άνισης μεταχείρισης των αναπληρωτών/τριών, οι οποίοι συχνά αναγκάζονται να επιστρέψουν στην εργασία τους πριν αναρρώσουν πλήρως, προκειμένου να μη χάσουν μισθολογικά και υπηρεσιακά δικαιώματα.

Μεταξύ άλλων, διεκδικείται:

Εξίσωση των δικαιωμάτων αναπληρωτών και μόνιμων εκπαιδευτικών.

Καμία περικοπή σε μισθό και προϋπηρεσία για όσους υπέστησαν εργατικό ατύχημα.

Αναγνώριση των εργατικών ατυχημάτων στο Δημόσιο.

Άμεσος έλεγχος και πιστοποίηση ασφάλειας όλων των σχολικών κτηρίων.

Σε δηλώσεις του στο Dnews ο πρόεδρος της ΔΟΕ Σπύρος Μαρίνης τονίζει ότι «Στηρίζουμε την προσφυγή της συναδέλφου κατά του δημοσίου και ζητάμε τη δικαίωσή της. Καλούμε σε συγκέντρωση έξω από τον χώρο εκδίκασης της υπόθεσης. Η ασφάλεια στα σχολεία αποτελεί αδιαπραγμάτευτο δικαίωμα μαθητών και εκπαιδευτικών. Διεκδικούμε άμεση αναγνώριση των εργατικών ατυχημάτων στο δημόσιο, καμία περικοπή σε μισθό και προϋπηρεσία για τους/τις συναδέλφους που υπέστησαν εργατικό ατύχημα. Άμεσο έλεγχο και επισκευή των κακοτεχνιών σε όλα τα σχολεία. Ζητάμε το αυτονόητο. Σχολικά κτήρια ασφαλή και λειτουργικά που να αξίζουν στα παιδιά μας και τις ανάγκες τους.»

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Πώς θα λειτουργήσουν τα Δημοτικά και τα Νηπιαγωγεία στις 26/2

Η αυριανή στάση εργασίας των δασκάλων και των νηπιαγωγών αφορά την έναρξη των μαθημάτων και έχει δίωρη ισχύ (8-11:00) γεγονός που δεν θα επηρεάσει το σχόλασμα ή τη λειτουργία του Ολοήμερου Προγράμματος. Οι μαθητές σε κάθε περίπτωση καλούνται να δώσουν υποχρεωτικά το παρών αύριο στις τάξεις του εκτός αν ενημερωθούν από τον δάσκαλο ότι θα συμμετάσχει στη στάση οπότε θα κληθούν να πάνε σχολείο από τις 11 και μετά μέχρι το πέρας του ωρολόγιου προγράμματος.

Το ξέσπασμα της Νηπιαγωγού που υπέστη κάταγμα μέσα στο σχολείο και την ανάγκασαν να επιστρέψει με πατερίτσες

Αίσθηση προκαλεί η εικόνα της αναπληρώτριας νηπιαγωγού που πήγε στη δουλειά με την πατερίτσα στο ένα χέρι και το νήπιο παιδί της στο άλλο χέρι. «Γλίστρησα στο σχολείο, με αποτέλεσμα να σπάσω το πόδι μου, τον αστράγαλο συγκεκριμένα. Ήταν πολύ δύσκολο το χτύπημα, πήγα στο νοσοκομείο, έμεινα σχεδόν μία βδομάδα. Χρειάστηκε να χειρουργηθώ, μου έβαλαν λάμες».

Διορίστηκε και πήγε να ασκήσει το λειτούργημά της. Εν ώρα υπηρεσίας, έπεσε και χτύπησε σοβαρά το πόδι της σε κακοτεχνία σκαλιού στο προαύλιο. «Ζητάω την αναρρωτική, ο γιατρός μου είχε πει ότι θα χρειαστούν τέσσερις μήνες προκειμένου να επανέλθω κανονικά», συνέχισε.

Στη νηπιαγωγό τοποθετήθηκαν λάμες, νοσηλεύτηκε για μία εβδομάδα και για να αναρρώσει χρειάζονταν 4 μήνες. Στις 15 μέρες ωστόσο, αναγκάστηκε να γυρίσει, αλλιώς θα έχανε τη θέση της. «Αποφάσισα να πάω νωρίτερα προκειμένου να μην χάσω επιπλέον προϋπηρεσία και να μην χάσω επιπλέον χρήματα. Ήταν μία δύσκολη στιγμή γιατί ήταν η πρώτη μέρα που πήγα στο σχολείο. Οι μαθητές και οι γονείς εξεπλάγησαν βλέποντας την εικόνα», αποκαλύπτει. «Είναι αναγκαίο να υπάρξει εξίσωση των δικαιωμάτων μεταξύ αναπληρωτών και μόνιμων εκπαιδευτικών», επισημαίνει η εκπαιδευτικός. Η νηπιαγωγός έχει στραφεί στη Δικαιοσύνη ζητώντας αποζημίωση για ηθική βλάβη.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dglktdlbb30x?integrationId=40599y14juihe6ly}