«Ο Χάρτης της ΔΟΕ είναι πολύ σαφής», δήλωσε η Κόβεντρι όταν ρωτήθηκε για τον Ινφαντίνο.

Η πρόεδρος της ΔΟΕ, Κίρστι Κόβεντρι, υποστήριξε ότι δεν γνώριζε την παρουσία του προέδρου της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, στην πρώτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ειρήνης του Ντόναλντ Τραμπ και δήλωσε ότι θα εξετάσει το ζήτημα.

Ο Ινφαντίνο, που είναι επίσης μέλος της ΔΟΕ, συμμετείχε στο Συμβούλιο Ειρήνης την Πέμπτη, μαζί με ηγέτες, φορώντας ένα κόκκινο καπέλο που έγραφε USA μπροστά και τους αριθμούς 45-47 στο πλάι, για τις δύο προεδρίες του Τραμπ. Επίσης, παρουσίασε μια συμφωνία συνεργασίας της FIFA με το Συμβούλιο Ειρήνης, η οποία περιλαμβάνει 50 μίνι γήπεδα κοντά σε σχολεία και κατοικημένες περιοχές της Λωρίδας της Γάζας, πέντε κανονικών διαστάσεων σε διάφορα σημεία, μία ακαδημία της παγκόσμιας ομοσπονδίας ποδοσφαίρου και ένα νέο εθνικό στάδιο 20.000 θέσεων.

«Δεν γνώριζα ότι είχαμε ένα μέλος της ΔΟΕ στο επίκεντρο», δήλωσε η Κόβεντρι κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο περιθώριο των Χειμερινών Ολυμπιακών αγώνων.

«Τώρα που εσείς (οι δημοσιογράφοι) μας ενημερώσατε, θα το εξετάσουμε», συμπλήρωσε. «Ο Χάρτης της ΔΟΕ είναι πολύ σαφής για το τι αναμένεται από τα μέλη της. Θα ερευνήσουμε τη φερόμενη υπογραφή εγγράφων», πρόσθεσε η Κόβεντρι.

Ο Ολυμπιακός Χάρτης ορίζει πως τα μέλη της ΔΟΕ πρέπει πάντα να ενεργούν ανεξάρτητα από εμπορικά και πολιτικά συμφέροντα. Επίσης, δεν μπορούν να δέχονται «οποιαδήποτε εντολή ή οδηγίες από κυβερνήσεις, οργανισμούς ή άλλα μέρη, που ενδέχεται να επηρεάσουν την ελευθερία δράσης και την ψήφο τους».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η Κόβεντρι υπογράμμισε πως σε ό,τι αφορά στη ΔΟΕ «πρέπει να συνεχίσουμε να είμαστε πολιτικά ουδέτεροι». Αυτός είναι ο μόνος τρόπος «ως οργανισμός να διασφαλίσουμε τη δικαιοσύνη στον αγωνιστικό χώρο. Αυτό θα συνεχίσουμε να πράττουμε», τόνισε.

Ο Τζιάνι Ινφαντίντο και ο Ντόναλντ Τραμπ έχουν συναντηθεί πολλές φορές. Εξάλλου, ο Αμερικανός πρόεδρος τιμήθηκε με το πρώτο βραβείο Ειρήνης της FIFA τον περασμένο Δεκέμβριο. Η Κόβεντρι, που εξελέγη πέρυσι, δεν έχει συναντηθεί ακόμα με τον Τραμπ.

Πηγή: Reuters