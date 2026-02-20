Κακοκαιρία αναμένεται να πλήξει την Αττική τις επόμενες ώρες με ισχυρές βροχές και καταιγίδες.

Βροχές και καταιγίδες αναμένονται τις επόμενες ώρες στην Αττική. Μάλιστα, τα φαινόμενα κατα τόπους θα είναι έντονα. Σύμφωνα το windy, οι βροχές σε διάφορα προάστια θα ξεκινήσουν από τις 2 το μεσημέρι. Από τις 8 το βράδυ ωστόσο θα υπάρξει επιδείνωση του καιρού. Εκείνη την ώρα αναμένεται να πέσουν καταιγίδες μέχρι και λίγο πριν τα μεσάνυχτα.

Σύμφωνα με το Κλέαρχο Μαρουσάκη, στην Αττική, περιμένουμε το πέρασμα αυτού του μετώπου με βροχές και ακόμα και τοπικά ισχυρές καταιγίδες αργά το απόγευμα και τις πρώτες βραδινες ώρες. Θα κρατήσει περίπου για δύο με τρεις ώρες για να αρχίσει ο καιρός να ομαλοποιείται μέσα στη νύχτα. Αυτό δεν σημαίνει οτι δεν αποκλείεται και πριν τις πρώτες βραδινές ώρες να δούμε κάποιες τοπικές βροχές, καθώς θα πλησιάζει αυτό το μέτωπο κακοκαιρίας. Θα βρέξει αρκετά αλλά θα είναι σύντομο το πέρασμα. Θα έχει ένταση το φαινόμενο, όπως συμβαίνει σε αυτά τα περάσματα των μετώπων κακοκαιρίας, στην έναρξή τους μπορεί να δώσουν ακόμη και χαλάζι, έντονη κεραυνική δραστηριότητα και μεγάλο όγκο βροχής. Παρ'όλα αυτά δεν θα κρατήσει για πολύ και σε 2 με 4 ώρες θα έχει ολοκληρώσει το πέρασμά το. Χονδρικά μπορεί να ξεκινήσει στις 8 ώρα να πλησιάζει την Αττική και να ολοκληρώσει τη δράση του γύρω στις 12 τα μεσάνυχτα.

ΕΜΥ

Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν σήμερα Παρασκευή σε πολλές περιοχές της χώρας, σύμφωνα με την πρόγνωση καιρού της ΕΜΥ.

Αναλυτικά:

Αρχικά στα βορειοδυτικά και βαθμιαία στα υπόλοιπα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια νεφώσεις παροδικά αυξημένες με βροχές και σποραδικές καταιγίδες πιθανώς κατά τόπους ισχυρές.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές που από τη νύχτα θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά, οι οποίες στην Ήπειρο θα είναι κατά τόπους πιο πυκνές.

Βαθμιαία εξασθένηση των φαινομένων αναμένεται στα βορειοδυτικά από το απόγευμα.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 5 με 7 και στα πελάγη τοπικά 8 μποφόρ, στα δυτικά όμως γρήγορα θα εξασθενήσουν και από το απόγευμα θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 15 με 17 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 17 με 18 και τοπικά στη νότια νησιωτική χώρα τους 19 βαθμούς Κελσίου.