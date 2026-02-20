Την άτυχη γυναίκα παρέσυρε ένα αυτοκίνητο περίπου στη 1 τα ξημερώματα.

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε τα σήμερα τα ξημερώματα στο κέντρο της Αθήνας, στην Πατησίων, με 64χρονη πεζή να παρασύρετε από αυτοκίνητο και να χάνει τη ζωή της.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΪ για το τροχαίο, η θανατηφόρα παράσυρση της γυναίκας που ήταν πεζή, σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Πατησίων και Τροίας, όταν εκείνη προσπάθησε να περάσει τον δρόμο.

Την άτυχη γυναίκα παρέσυρε ένα αυτοκίνητο περίπου στη 1 τα ξημερώματα, με εκείνη να μεταφέρετε σοβαρά τραυματισμένη με κατάγματα στο νοσοκομείο.

Οι γιατροί έδωσαν μάχη για να την κρατήσουν στη ζωή αλλά δεν τα κατάφεραν.

Η τροχαία διεξάγει έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το δυστύχημα.