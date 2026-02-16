Οι αρχές διαπίστωσαν ότι ο ανήλικος που έχασε τη ζωή του ήταν στη θέση του συνοδηγού, ωστόσο η μητέρα του οδηγού αρνείται ότι το παιδί της οδηγούσε το αυτοκίνητο, το οποίο ανήκει στην οικογένειά της.

Συγκλονισμένη είναι η Λούτσα από την τραγωδία στην άσφαλτο που «γράφτηκε» προχθές με το αίμα ενός 15χρονου παιδιού και δύο ακόμη ανηλίκους να είναι τραυματίες. Το μοιραίο τροχαίο που κόστισε τη ζωή στον 15χρονο μαθητή συνέβη το απόγευμα της Παρασκευής όταν οι ανήλικοι επιβιβάστηκαν στο αμάξι της μητέρας ενός εξ αυτών έχοντας πάρει τα δεύτερα κλειδιά. Για άγνωστη αιτία το ΙΧ εξετράπη της πορείας του και κατέληξε με σφοδρότητα πάνω σε δέντρο. Ο 15χρονος συνοδηγός «έσβησε» στην άσφαλτο και ο οδηγός και ο συνεπιβάτης τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο Παίδων Αγία Σοφία. Aπό την σφοδρότητα του τροχαίου το 15χρονο θύμα εκτινάχθηκε έξω από το αυτοκίνητο αποκάλυψε άλλος αυτόπτης μάρτυρας.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dggidkyi4eq9?integrationId=40599y14juihe6ly}

Σύμφωνα με την νεότερη ενημέρωση ο 15χρονος συνεπιβάτης έλαβε εξιτήριο νωρίτερα σήμερα ενώ ο επίσης 14χρονος οδηγός παραμένει για νοσηλεία ενώ βρίσκεται ακόμη σε σοκ μην μπορώντας να διαχειριστεί όσα συνέβησαν και οδήγησαν τον αγαπημένο του φίλο να χάσει επιτόπου τη ζωή του. Οι αστυνομικές Αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τις συνθήκες του δυστυχήματος και αναμένουν πότε θα λάβουν πράσινο φως από τους γιατρούς τους δύο ανήλικους που τραυματίστηκαν να δώσουν κατάθεση μόλις λάβουν εξιτήριο, προκειμένου να διαπιστωθεί πώς συνέβη το περιστατικό και ποιος ήταν υπεύθυνος.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dggcxmjncw21?integrationId=40599y14juihe6ly}

Θλίψη για τον 15χρονο - Το συγκινητικό μήνυμα των μαθητών της Ραφήνας

Η είδηση του θανάτου του 15χρονου έχει συγκλονίσε τους συμμαθητές και φίλους τους. Οι μαθητές του 1ου Γυμνασίου και ΓΕΛ Ραφήνας αποχαιρέτησαν τον νεαρό με λουλούδια και μηνύματα αγάπης, εκφράζοντας τη θλίψη και την οδύνη τους για την πρόωρη απώλειά του. Με τις τσάντες τους σχημάτισαν στο προαύλιο του σχολείου το όνομα του αδικοχαμένου φίλους τους με την υπόσχεση να μην τον ξεχάσουν ποτέ.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Το παιδί μου έχει πάθει σοκ. Δεν οδηγούσε εκείνος»

Η μητέρα του 14χρονου που υπέδειξαν ως τον οδηγό οι Αρχές αρνείται ότι οδηγούσε ο γιος της το αυτοκίνητο, το οποίο ανήκει στην οικογένεια: «Τώρα έχει πάθει σοκ. ‘Μαμά ο φίλος μου, μαμά τι έκανα; Τι κάναμε μαμά;’. Του λέει ο φίλος του που σκοτώθηκε ‘πάρε το κλειδί και το αμάξι’, γιατί ο δικός μου δεν είχε ιδέα να οδηγήσει. Ήρθανε μαζί στο σπίτι, πήρανε τα κλειδιά, πήραν το αμάξι». Συμμαθητής ωστόσο των ανηλίκων, λέει ότι «Το είχαν ξανακάνει».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgghuy1jmhfl?integrationId=40599y14juihe6ly}