Ο νεαρός τραγουδιστής είναι ο δεύτερος γιος που απέκτησε η ηθοποιός από τη σχέση της με τον Γιάννη Πάριος.

Λίγες ώρες πριν από τον μεγάλο ελληνικό τελικό του «Sing for Greece», που θα κρίνει ποιος καλλιτέχνης θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στη Eurovision 2026, ο Good Job Nicky – ένα από τα φαβορί της βραδιάς – προχώρησε σε μια ιδιαίτερα τρυφερή ανάρτηση. Δημοσίευσε μια σπάνια οικογενειακή φωτογραφία με τη μητέρα του, Σοφία Αλιμπέρτη, και τον αδελφό του, Μιχαήλ Βαρθακούρη.

Λίγο πριν ανέβει στη σκηνή του τελικού, ο καλλιτέχνης μοιράστηκε στο Instagram μια σειρά από εικόνες και άνοιξε την καρδιά του στο κοινό. Τόνισε πως, πέρα από το αποτέλεσμα, αυτό που έχει τη μεγαλύτερη σημασία για εκείνον είναι οι άνθρωποι που γνώρισε στη διάρκεια αυτής της διαδρομής. Οι συνεργασίες που δημιουργήθηκαν από το μηδέν, οι ατελείωτες πρόβες, ακόμη και οι διαφωνίες που τους βοήθησαν να εξελιχθούν, αποτέλεσαν – όπως ανέφερε – πολύτιμα κομμάτια αυτής της εμπειρίας.

Επισήμανε ότι το ταξίδι αυτό τον άλλαξε, επηρεάζοντας τον τρόπο που σκέφτεται, εργάζεται και σχεδιάζει τα επόμενα επαγγελματικά του βήματα. Δήλωσε βαθιά ευγνωμοσύνη για όσους στάθηκαν δίπλα του, για τις στιγμές που μοιράστηκαν και για την αγάπη που έλαβε από τον κόσμο, την οποία – όπως είπε – αισθάνεται και ανταποδίδει.

Κλείνοντας, υπογράμμισε πως αν έπρεπε να περιγράψει με μία λέξη όσα νιώθει, αυτή θα ήταν «ευγνωμοσύνη», εκφράζοντας την αγάπη του προς όλους όσοι τον στηρίζουν.

{https://www.instagram.com/p/DUxwditCPla/?utm_source=ig_embed}