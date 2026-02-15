Ο Αταμάν αποχώρησε απογοητευμένος και σκεπτικός.

Τη μεγαλύτερη νίκη της Ιστορίας του στην έδρα του Παναθηναϊκού πέτυχε ο Κολοσσός Ρόδου, ο οποίος επικράτησε με 102-97 στο ΟΑΚΑ για την 19η αγωνιστική της GBL, υποχρεώνοντας τον Παναθηναϊκό στην τρίτη φετινή του ήττα στο πρωτάθλημα. Οι Ροδίτες έφυγαν για πρώτη φορά νικητές από την έδρα των «πρασίνων», σπάζοντας το σερί 25 νικών που είχε το «τριφύλλι» απέναντί τους ως γηπεδούχος.

Χαρακτηριστική ήταν η αποχώρηση του τεχνικού του «τριφυλλιού», Εργκίν Αταμάν, ο οποίος αποχώρησε με τη λήξη της αναμέτρησης για τα αποδυτήρια, εμφανώς απογοητευμένος και σκεπτικός, δίχως να χαιρετήσει κανέναν από το αντίπαλο τεχνικό επιτελείο. Παράλληλα, έντονες ήταν οι αποδοκιμασίες των φιλάθλων του Παναθηναϊκού για την εικόνα... διάλυσης που παρουσίασε η ομάδα στο παρκέ.

Ο Κολοσσός, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ, μπήκε στο παιχνίδι με διάθεση να τρέξει στο γήπεδο και να εκτελέσει γρήγορα από την περιφέρεια. Οι Νίκολς και Μακ βρήκαν ρυθμό από νωρίς, ενώ ο Γκαλβανίνι έδωσε λύσεις κοντά στο καλάθι, με τους φιλοξενούμενους να κλείνουν την πρώτη περίοδο μπροστά με 23-31. Στη δεύτερη περίοδο, ο Παναθηναϊκός προσπάθησε να μειώσει με επιθετικές πρωτοβουλίες από Σαμοντούροφ και Ναν, όμως η ευστοχία των Ροδιτών από τα 6,75μ. κράτησε τη διαφορά. Ο Κολοσσός πήγε στα αποδυτήρια με προβάδισμα 49-56, έχοντας ήδη διψήφιο αριθμό εύστοχων τριπόντων (11).

Στο τρίτο δεκάλεπτο οι «πράσινοι» ανέβασαν την πίεση και πλησίασαν, με τον Σλούκα να οργανώνει και τους Χολμς και Σορτς να δίνουν ενέργεια, όμως κάθε φορά που η διαφορά έπεφτε, οι φιλοξενούμενοι απαντούσαν. Έτσι, το τρίτο δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε στο 68-78, με τον Κολοσσό να διατηρεί τον έλεγχο.

Στην τέταρτη περίοδο ο Παναθηναϊκός επιχείρησε την τελική του αντεπίθεση. Ο Σλούκας και ο Μήτογλου μείωσαν τη διαφορά, όμως ο Νίκολς με δύσκολη προσπάθεια τριών πόντων και ο Άκιν με καλάθι κοντά στη ρακέτα κράτησαν τον Κολοσσό μπροστά (78-90). Οι γηπεδούχοι δεν εγκατέλειψαν την προσπάθεια: με βολές των Όσμαν και Χουάντσο και τρίποντο του Ναν από τη γωνία έφεραν το παιχνίδι στον πόντο (89-90), ενώ λίγο αργότερα ο Ναν ισοφάρισε σε 94-94, δίνοντας νέα ένταση στο ματς. Στο σημείο εκείνο ο Κολοσσός έδειξε ψυχραιμία. Ο Κένεντι πέτυχε σημαντικό σουτ για το 94-97 και, έπειτα από λάθος των «πρασίνων», τελείωσε φάση στον αιφνιδιασμό για το 94-99. Οι Ροδίτες διατήρησαν τη διαφορά από τη γραμμή των βολών και διαμόρφωσαν το τελικό 102-97, σημειώνοντας μία νίκη που τους δίνει σημαντική ώθηση στη μάχη για την παραμονή.