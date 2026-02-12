Ο Παναθηναϊκός AKTOR ανακοίνωσε την απόκτηση του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις (1994, 2.01 μέτρα). Ο Αμερικανός φόργουορντ που αναδείχθηκε MVP του Final Four στο Άμπου Ντάμπι, επιστρέφει στην EuroLeague για λογαριασμό του τριφυλλιού.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR ντύνει στα πράσινα τον MVP του περσινού Final Four της EuroLeague, Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις (1994, 2.01 μέτρα), φέρνοντας τα πάνω κάτω στην υπόθεση.

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος ήταν εκείνος που ανακοίνωσε και επίσημα την απόκτηση του Αμερικανού φόργουορντ για τα επόμενα 2.5 χρόνια. Μάλιστα αναμένεται και άμεσα η άφιξή του στην Αθήνα προκειμένου να ξεκινήσει προπονήσεις και να ενσωματωθεί με την υπόλοιπη ομάδα.