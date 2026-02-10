Οι παίκτες του Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού έγιναν ένα στη δράση του One Team της Euroleague.

Άπειρα χαμόγελα μοίρασαν στα παιδιά οι Χουάντσο Ερναγκόμεθ και Σάσα Βεζένκοβ, οι οποίοι εκπροσώπησαν τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό στη δράση «Bouncing for Good» που διοργανώνει το One Team της Euroleague.

Στην εκδήλωση που έλαβε χώρα στο Κλειστό Γυμναστήριο της Ζωφριάς, οι δύο αθλητές-κόσμημα του ελληνικού μπάσκετ έδωσαν το παρόν ως πρεσβευτές του One Team συμμετέχοντας ενεργά στις δραστηριότητες με τα παιδιά.

{https://x.com/sport24/status/2021176840308580856}

Οι δύο παίκτες των αιωνίων έδωσαν ένα ηχηρό παράδειγμα απέναντι στην μισαλλοδοξία και την τοξικότητα στον αθλητισμό, προχωρόντας σε πειράγματα μεταξύ τους, ενώ πέρασαν και όμορφα μηνύματα. Η παρουσία αθλητών σε τέτοιου είδους δράσεις είναι η απόδειξη ότι η αντιπαλότητα περιορίζεται μόνο στις τέσσερις γραμμές του γηπέδου, πρεσβεύοντας τα ιδανικά του αθλητισμού εντός και εκτός αθλητικών χώρων.

{https://x.com/sport24/status/2021175833872789854}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Με τον Χουάντσο είμαστε της ίδιας ηλικίας, έχουμε ξεκινήσει στην ουσία μαζί το μπάσκετ, παίζαμε σε κάθε πανευρωπαϊκό αντίπαλοι, τον ξέρω πολλά χρόνια, πήγε νωρίς στο NBA. Είναι ένας καταπληκτικός άνθρωπος και δεν θα σταθώ τόσο στον παίκτη Χουάντσο, γιατί όλοι ξέρουμε την αξία του με τόσα χρόνια στο NBA και τι έχει προσφέρει, αλλά ο άνθρωπος Χουάντσο είναι ένα σπάνιο παιδί που πάντα όταν βρεθούμε θα σε ρωτήσει τι κάνεις, πάντα θα είναι θετικός και νομίζω ότι χρειαζόμαστε πολλά τέτοια παιδιά στον αθλητισμό, γιατί δίνει χαρά και βλέπεται και τη σχέση του που έχει με τα παιδιά», δήλωσε ο Σάσα Βεζένκοβ στο Sport24.

{https://www.instagram.com/p/DUlSTBnjVjn/}

Με τη σειρά του, ο Χουάντσο Ερναγκόμεθ ανέφερε :«Είναι πολύ σημαντικό να διδάσκεις αυτά που σε έμαθαν οι δικοί σου γονείς στα νεότερα παιδιά και να συνεισφέρεις στην κοινωνία. Ήμασταν και εμείς παιδιά σαν και αυτά τώρα και είχαμε όνειρα που τα κυνηγήσαμε και πρέπει να τους κάνουμε να πιστέψουν πως μπορούν να γίνουν πραγμαικότητα με πολύ δουλειά και σκαμπανευάσματα, μπορεί να επιτευχθεί. Η ζωή είναι ένας μακρύς δρόμος αλλά είναι όλα θέμα εμπειρίας και του να θέλεις να μάθεις και αυτό προσπαθώ να περάσω και στα παιδιά». Επιπλέον εξέφρασε και εκείνος τον αμοιβαίο του σεβασμό απέναντι στον Σάσα Βεζένκοβ.

{https://x.com/MFyrogenis/status/2021198737012576566}

Το παρόν στην εκδήλωση έδωσαν επίσης και οι Αλέξανδρος Σαμοντούροβ και Σακίλ Μακίσικ.

{https://x.com/Olympiacos_BC/status/2021243459345043695}