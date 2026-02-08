Σπουδαία ντέρμπι σήμερα σε Πειραιά και Θεσσαλονίκη.

Εκ διαμέτρου αντίθετη ψυχολογία έχουν Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός που κοντράρονται στον Πειραιά. Οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν μεσοβδόμαδα 3-0 του Αστέρα στην Τρίπολη και πέρασαν στην κορυφή της κατάταξης, έστω με παιχνίδι παραπάνω από τον ΠΑΟΚ.

Ήταν μία συνέχεια στα θετικά αποτελέσματα για την ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μετά το «διπλό» επί του Άγιαξ στην Ολλανδία και την ισοπαλία στο φινάλε στο ντέρμπι με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Το «τριφύλλι», από την άλλη, γνώρισε την ήττα με 1-0 από τον ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο και πλέον το έργο του για πρόκριση στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας έγινε πάρα πολύ δύσκολο. Με δεδομένο πως ο τέταρτος Λεβαδειακός είναι εννέα (9) βαθμούς μπροστά, η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ δεν έχει και πολλά περιθώρια.

Η σέντρα είναι προγραμματισμένη για τις 21:00 και θα μεταδοθεί από το CS1HD.

Το πρόγραμμα (Κυριακή 8 Φεβρουαρίου 2026)

16:00 Δημοτικό Γήπεδο Σερρών, Πανσερραϊκός - ΑΕΚ

17:00 Παγκρήτιο Στάδιο, ΟΦΗ - Λεβαδειακός

19:00 «Κλεάνθης Βικελίδης», Άρης - ΠΑΟΚ

21:00 «Γεώργιος Καραϊσκάκης», Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός

Με Γιάγκουσιτς ο Παναθηναϊκός στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό

Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε το απόγευμα του Σαββάτου (7/2) την προετοιμασία του ενόψει του μεγάλου, κυριακάτικου (8/2, 21:00) ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο Φάληρο, με τον Ράφα Μπενίτεθ να περιλαμβάνει στην αποστολή και το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα των «πράσινων», Αντριάνο Γιάγκουσιτς, παρά το γεγονός πως έχει προλάβει να κάνει μόλις μία προπόνηση πριν το clasico.

Το πρόγραμμα των παικτών του Παναθηναϊκού ξεκίνησε με προθέρμανση, συνεχίστηκε με ασκήσεις κυκλοφορίας μπάλας, συνεχίστηκε με τακτική και παιχνίδι και ολοκληρώθηκε με εξάσκηση στις στατικές φάσεις.

Στο πρόγραμμα επανήλθε ο Γιάννης Κώτσιρας που ξεπέρασε τον τραυματισμό του. Ατομικό πρόγραμμα ακολούθησαν οι Τσέριν (λόγω ενοχλήσεων στη γάμπα), Τουμπά, Πελίστρι. Θεραπεία ακολούθησαν οι Ντέσερς, Τσιριβέγια, Τζούριτσιτς, Σισοκό.

Μετά το τέλος της προπόνησης ο Ράφα Μπενίτεθ ανακοίνωσε την αποστολή. Στη λίστα βρίσκονται 24 παίκτες οι Λαφόν, Τσάβες, Κότσαρης, Καλάμπρια, Κάτρης, Σιώπης, Τεττέη, Ζαρουρί, Αντίνο, Μπακασέτας, Πάλμερ-Μπράουν, Ίνγκασον, Κοντούρης, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Γεντβάι, Παντελίδης, Ερνάντεθ, Κώτσιρας, Μπόκος, Βιλένα, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος και Γιάγκουσιτς.