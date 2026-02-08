Δήλωση του εκπροσώπου Τύπου ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής σχετικά με την κυριακάτικη ανάρτηση του πρωθυπουργού.

Σχολιάζοντας την κυριακάτικη ανάρτηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ο Κώστας Τσουκαλάς, εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, επισημαίνει σε δήλωσή του:

«Ο κ. Μητσοτάκης νομίζει ότι απευθύνεται σε Λωτοφάγους. Εμφανίζεται ως μεταρρυθμιστής των θεσμών και εγγυητής της λειτουργίας του πολιτεύματος ενώ είναι ο πιο αντιθεσμικός Πρωθυπουργός της Μεταπολίτευσης.

Κανείς δεν υποτίμησε όσο αυτός τις ασφαλιστικές δικλίδες του πολιτεύματος προσπαθώντας να ελέγξει το κράτος και να επιτεθεί στις ανεξάρτητες αρχές και να χειραγωγήσει κορυφαίες κοινοβουλευτικές διαδικασίες όπως η εξεταστική επιτροπή για τις υποκλοπές με τις στημένες ερωτήσεις.

Ο Πρωθυπουργός επιχείρησε συστηματικά να μετατρέψει το ελληνικό κράτος σε προσωπικό κράτος Μητσοτάκη . Οι αποκαλύψεις στην δίκη των υποκλοπών επιβεβαιώνουν πλήρως την ύπαρξη ενιαίου κέντρου Predator -ΕΥΠ. Ως πολιτικός προϊστάμενος της ΕΥΠ αρνείται πεισματικά να εφαρμόσει την απόφαση του ΣτΕ που δικαιώνει τον Νίκο Ανδρουλάκη.

Κρύφτηκε πίσω από το άρθρο 86 για να μην ελεγχθούν οι Υπουργοί για τα σκάνδαλα της κυβέρνησης του. Επέλεξε τον ασφυκτικό εναγκαλισμό της δικαιοσύνης με την εκτελεστική εξουσία, έσπασε κάθε κοντέρ κομματισμού και αναξιοκρατίας στο Δημόσιο.

Στη σημερινή ανάρτηση του θεωρώντας πως απευθύνεται σε πολίτες με κοντή μνήμη, ισχυρίζεται πως τον Φεβρουάριο ανοίγει τον διάλογο για το Εθνικό Απολυτήριο, ενώ ο διάλογος έχει ξεκινήσει με πρωτοβουλία του ΠΑΣΟΚ και σύγκληση της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων από τον Ιούνιο του 2025.

Ο Πρωθυπουργός πανηγυρίζει για την κοινωνική πολιτική χωρίς συναίσθηση της αποτυχίας του.

Δυστυχώς, η μείωση της ανεργίας δεν γίνεται με τη δημιουργία καλών θέσεων εργασίας. Το 62,5 % των μισθωτών -πάνω από 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι- έχουν μισθό λιγότερο από 956 ευρώ καθαρά. Τα προβλήματα της φτώχειας και της περιθωριοποίησης παραμένουν και επιδεινώνονται.

Είναι επείγουσα ανάγκη μια μεγάλη αναδιανομή, που θα ενισχύσει το κοινωνικό κράτος. Η κυβέρνηση διακατέχεται από νεοφιλελεύθερες εμμονές και επιμένει σε πολιτικές που διευρύνουν τις ανισότητες.

Η Νέα Δημοκρατία δεν θέλει και δεν μπορεί να αλλάξει τα πράγματα σε όφελος της κοινωνικής πλειοψηφίας. Γι’ αυτό και η πολιτική αλλαγή είναι προϋπόθεση για την αλλαγή πορείας».