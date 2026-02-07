«Γαλάζιοι» υποψήφιοι επιχειρούν να επηρεάσουν για λογαριασμό τους την κοινή γνώμη.

Δεν χωρά αμφιβολία πως υποψήφιοι των μεγαλύτερων κομμάτων, πρωτίστως δηλαδή της ΝΔ, πραγματοποιούν δημοσκοπήσεις για να μετρήσουν την απήχησή τους καθώς η χώρα εισέρχεται στην τελική προεκλογική ευθεία.

Δεν χωρά επίσης αμφιβολία πως πολλές φορές οι δημοσκοπήσεις «υπερβάλλουν» και... μεροληπτούν γι΄ αυτούς που τις παραγγέλνουν.

Αυτό συμβαίνει και με δημοσκοπήσεις στην Α΄ Αθηνών για τους υποψηφίους της ΝΔ. Κάποια εξ αυτών για παράδειγμα φέρνει μόλις... τέταρτο τον Βασίλη Κικίλια, που όλες οι άλλες μετρήσεις τον φέρον πολύ ψηλότερα! Αν είχαν περισσότερη φαντασία μπορεί και να τον άφηναν... εκτός Βουλής!

Τα «συντροφικά μαχαιρώματα» που θα έλεγε και η Βάσω Παπανδρέου έχουν ήδη ξεκινήσει.

Β.Σκ.