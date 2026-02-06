Το Μαξίμου πιστεύει ότι μπορεί να εξουδετερώσει την εσωκομματική χειροβομβίδα που λέγεται Αντώνης Σαμαράς.

«Πέθανε η λαϊκή ψυχή της Ν.Δ.». «Το χάος είναι ο Μητσοτάκης». «Το ραντεβού με τον Ερντογάν είναι λάθος». «Καλό είναι να ακούν καμιά φορά τους έμπειρους όχι να τους διαγράφουν, κυριολεκτικά ή μεταφορικά».

Αυτές οι τρεις φράσεις του Αντώνη Σαμαρά και η τελευταία του Κώστα Καραμανλή έκαναν την κυβέρνηση να σπάσει την τακτική της «σιωπής» που ακολουθεί κάθε φορά που οι δύο πρώην πρωθυπουργοί πυροβολούν την κυβέρνηση.

Η επίσημη εκδοχή αναφέρει ότι «το Μαξίμου δεν μπορεί να αφήσει αναξιοποίητες τις υπερβολές που ακούστηκαν κυρίως από τον Αντώνη Σαμαρά» με κορωνίδα την αποστροφή σε πρόσφατη συνέντευξη του «το χάος είναι ο Μητσοτάκης».

«Οι υπερβολές δεν μας βλάπτουν»

«Το λέω και πραγματικά με λύπη, γιατί αν υπάρχουν λίγοι πολιτικοί που έχουν βιώσει στο πετσί τους τι σημαίνει χάος. Ένας εξ αυτών είναι και ο κύριος Σαμαράς» σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

Σε παρόμοιο - αν και σε λίγο πιο τραχύ - ύφος σχολίασε τις δηλώσεις Σαμαρά και ο Μ. Βορίδης, στενός συνεργάτης του στο παρελθόν.

«Στη ΝΔ, αυτού του τύπου οι ισοπεδωτικές κριτικές δεν δημιουργούν πρόβλημα. Δεν είναι εστιασμένες σε συγκεκριμένα σημεία, αλλά αποτελούν ισοπεδωτική προσέγγιση και η κοινωνία δεν έχει αυτήν την προσλαμβάνουσα».

Αν και με διαφορετικό στυλ, τόσο ο Π. Μαρινάκης, όσο και ο Μ. Βορίδης απευθύνθηκαν στους δυσαρεστημένους ψηφοφόρους της Ν.Δ., υπονοώντας ότι δεν θα πρέπει να παίρνουν τις μετρητοίς τις κατηγορίες που εκτοξεύει ο πρώην πρωθυπουργός εναντίον του Κ. Μητσοτάκη ακριβώς επειδή είναι ισοπεδωτικές. Και συνεπώς δεν μπορεί να είναι αληθινές. Και με αυτόν τον τρόπο, το Μαξίμου πιστεύει ότι μπορεί να εξουδετερώσει την εσωκομματική χειροβομβίδα που λέγεται Αντώνης Σαμαράς.

Και στο βάθος ο κίνδυνος για διαρροές

Εκ του αποτελέσματος βέβαια η κυβέρνηση δεν φαίνεται να είναι τόσο σίγουρη ότι η ρητορική Σαμαρά δεν μπορεί να κάνει εκλογική ζημιά στη Ν.Δ. Να προκαλέσει, δηλαδή, εκείνες τις διαρροές που μπορεί να της στερήσουν πολύτιμες μονάδες στην α΄κάλπη.

Ο κίνδυνος που βλέπει το Μαξίμου είναι κάποιες από τις φράσεις Σαμαρά - όπως «πέθανε η λαϊκή ψυχή της Ν.Δ.» - να βρουν απήχηση στο θυμικό του παραδοσιακού Νεοδημοκράτη που εμφανίζεται προβληματισμένος και δηλώνει στις δημοσκοπήσεις αναποφάσιστος.

Γιατί πώς αλλιώς εξηγείται η ανάγκη που ένοιωσε ο πρωθυπουργός να πει από το βήμα του προσυνεδρίου στα Γιάννενα ότι «η κυβέρνηση μεριμνά για τους αδύνατους. Η Ν.Δ. είναι η μεγάλη λαϊκή παράταξη», κάνοντας μνεία στις αρχές του ιδρυτή της;

Το ψυχολογικό ρήγμα με την λαϊκή δεξιά

Αν δεν υπήρχε η διάχυτη αίσθηση ότι η σημερινή Ν.Δ. κινείται περισσότερο προς το εκσυγχρονιστικό ΠΑΣΟΚ και λιγότερο προς την λαϊκή δεξιά, προκαλώντας ρήγματα με το συντηρητικό και λαϊκό στοιχείο της, ίσως να μην χρειαζόταν η επισήμανση του πρωθυπουργού. Το πρόβλημα είναι εν πολλοίς και ψυχολογικό, αφού ένα μεγάλο μέρος των ψηφοφόρων της Ν.Δ νοιώθει ότι δεν εισακούεται ή δεν εκπροσωπείται από την σημερινή ηγεσία του κυβερνώντος κόμματος.

Ήδη, το ρήγμα έχει φανεί από τα αποτελέσματα της κυβερνητικής διαχείρισης στο αγροτικό μέτωπο, με το Μαξίμου να έχει διαγράψει τη συγκεκριμένη εκλογική δεξαμενή από τους ψηφοφόρους της στις εκλογές του 2027.

Σκληρή στο μεταναστευτικό - μετριοπαθής στα ελληνοτουρκικά

Αλλά και στα εθνικά θέματα, η μετριοπαθής στάση της κυβέρνησης απέναντι στα ελληνοτουρκικά έρχεται σε πλήρη αντίθεση από την αντι-τουρκική ρητορική των πρώην πρωθυπουργών της Ν.Δ.

Δεν είναι τυχαίο ότι η Ν.Δ., με αφορμή το τραγικό δυστύχημα στη Χίο με δεκάδες νεκρούς μετανάστες, επενδύει πολύ στη ρητορική των καλά προστατευόμενων συνόρων, ώστε να αντισταθμίσει την πιθανή δυσαρέσκεια των πιο δεξιών ψηφοφόρων της,

«Το Λιμενικό Σώμα δεν είναι επιτροπή υποδοχής. Η αποστολή του είναι να προστατεύει τα σύνορα, αλλά και να σώζει ανθρώπινες ζωές όταν αυτές βρίσκονται σε κίνδυνο» είπε ο πρωθυπουργός, ενώ έχουν κλείσει δύο 24ωρα σφοδρής αντιπαράθεσης στη βουλή με τον υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής Θ. Πλεύρη να παίρνει ξεκάθαρα θέση υπέρ του Λιμενικού, αποκρούοντας τις όποιες αιτιάσεις της αντιπολίτευσης περί push back.