«Το να λέμε "διαλυμένα τα πάντα", θεωρώ - για το σύνολο της αντιπολίτευσης - ότι μια τέτοιου τύπου ρητορική δεν είναι αξιόπιστη», τόνισε ο Μάκης Βορίδης.

«Σε πολλά πράγματα θα δει κανείς - ας το διατυπώσω όσο πιο ήπια μπορώ - ότι αυτού του τύπου η κριτική έρχεται να εναγκαλιστεί με ορισμένες αντιπολιτευτικές φωνές, μάλιστα πολύ ακραίες, οι οποίες θέλουν να παρουσιάσουν μία "μαύρη" Ελλάδα», τόνισε ο Μάκης Βορίδης σχολιάζοντας την σκληρή κριτική που άσκησε ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς στον Κυριάκο Μητσοτάκη.

«Εντάξει, η συλλογική μας εμπειρία, έτσι όπως αυτή αποτυπώνεται και στις μετρήσεις, χωρίς να ισχυρίζομαι ότι όλα είναι ρόδινα ή τα έχει κάνει όλα σωστά η κυβέρνηση, ε, δεν είναι μία εικόνα μίας καθημαγμένης χώρας», πρόσθεσε.

Ερωτηθείς αν η κριτική Σαμαρά προκαλεί προβλήματα στη Νέα Δημοκρατία, ο Μάκης Βορίδης τόνισε: «Στη Νέα Δημοκρατία αυτού του τύπου οι ισοπεδωτικές κριτικές, είναι προφανές ότι δεν δημιουργούν πρόβλημα. Γιατί; Γιατί δεν είναι εστιασμένες κριτικές σε συγκεκριμένα σημεία. Είναι μια ισοπεδωτική προσέγγιση και η κοινωνία δεν έχει αυτή την προσλαμβάνουσα».

