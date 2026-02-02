Γιατί διαψεύδονται οι διαρροές Μαξίμου πως ο πρώην πρωθυπουργός δεν θα ασκήσει ξανά κριτική στην κυβέρνηση.

Με μια δυσάρεστη έκπληξη βρέθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας το Μέγαρο Μαξίμου.

Η ομιλία Καραμανλή στην Καλαμάτα διέψευσε με το καλημέρα τις διαρροές του Μαξίμου πως ο πρώην πρωθυπουργός διαβεβαίωσε πως δεν θα ασκήσει στο εξής κριτική στην κυβέρνηση επειδή βρισκόμαστε σε προεκλογικό έτος.

Απέδειξε επίσης πως η συμμαχία του με τον Αντώνη Σαμαρά είναι πολύ ισχυρή και που προφανώς έχει ως στόχο την αλλαγή ηγεσίας στη Νέα Δημοκρατία.

Κάτι που προφανώς θα εκφραστεί και στην πορεία προς τις εκλογές...

ΥΓ: Η ομιλία Καραμανλή κατέδειξε επίσης πόσο στενές είναι οι σχέσεις του με τον Προκόπη Παυλόπουλο.

Β.Σκ.