Με αναδρομική ισχύ η δικαιολόγηση των απουσιών λόγω γρίπης, οι ημερομηνίες που καλύπτει η φετινή εγκύκλιος.

Η κατακόρυφη αύξηση των κρουσμάτων γρίπης και η εικόνα των αποδεκατισμένων σχολικών τάξεων λόγων νοσούντων μαθητών οδήγησε το αρμόδιο Υπουργείο Παιδείας να επισπεύσει τις διαδικασίες δικαιολόγησης των απουσιών και μάλιστα με αναδρομική ισχύ από τις 24 Νοεμβρίου του 2025. Η αύξηση της νοσηρότητας στη μαθητική κοινότητα είχε αρχίσει να διαφαίνεται από τις αρχές Δεκεμβρη όμως αμέσως μετά την επιστροφή των μαθητών στα θρανία από τις διακοπές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς οι νοσούντες μαθητές από γρίπη και λοιπές αναπνευστικές λοιμώξεις κατέγραψαν τεράστια αύξηση με τους επιστήμονες να περιμένουν εκ νέου κορύφωση μετά την Τσικνοπέμπτη και τα καρναβάλια για τις Απόκριες.

Απουσίες λόγω γρίπης: Αναδρομική ισχύς στη δικαιολόγηση – Ποιες ημερομηνίες καλύπτονται

Στο πλαίσιο αυτό και δεδομένης της προστασίας της σχολικής κοινότητας απο διασπορά κρουσμάτων, το Υπουργείο Παιδείας στην εγκύκλιο για την δικαιολόγηση των απουσιών λόγω γρίπης έχει συμπεριλάβει αναδρομικότητα ως προς τις ημερομηνίες δικαιολόγησης.

Ειδικότερα, ηεγκύκλιος προβλέπει ότι οι απουσίες έως και πέντε (5) εργάσιμων ημερών, οι οποίες σχετίζονται με γρίπη ή εποχικές ιογενείς λοιμώξεις του αναπνευστικού, καταχωρίζονται αλλά δεν προσμετρώνται στον συνολικό αριθμό απουσιών, με αναδρομική ισχύ από τις 24 Νοεμβρίου 2025 έως και τις 30 Απριλίου.

Η ρύθμιση αφορά σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε ολόκληρη τη χώρα και εφαρμόζεται κατόπιν απόφασης του Συλλόγου Διδασκόντων. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η προσκόμιση πρόσφατης ιατρικής βεβαίωσης από δημόσιο ή ιδιωτικό νοσηλευτικό ίδρυμα ή από ιδιώτη γιατρό, στην οποία να αναγράφεται το είδος και η διάρκεια της ασθένειας. Οι συγκεκριμένες απουσίες είναι επιπλέον του προβλεπόμενου ορίου που ορίζεται από τη γενικότερη νομοθεσία και δεν επηρεάζουν τον χαρακτηρισμό της φοίτησης των μαθητών.

Στόχος της εγκυκλίου είναι η προστασία της υγείας των μαθητών, η αποσυμφόρηση των σχολικών αιθουσών κατά την περίοδο έξαρσης της γρίπης και η αποτροπή της αδικαιολόγητης επιβάρυνσης των παιδιών με απουσίες για λόγους υγείας.

Γρίπη: Η «ύπουλη» μεταδοτικότητα πριν τα συμπτώματα

Όπως επισημαίνουν οι παιδίατροι, κατά την περίοδο επώασης, που διαρκεί δύο με τρεις ημέρες, ο ιός μπορεί να μεταδίδεται χωρίς να υπάρχει εμφανής νόσηση. Στη συνέχεια εμφανίζονται τα βασικά συμπτώματα: υψηλός πυρετός, έντονος βήχας, βάρος στο στήθος και μυαλγίες. Ο ιός θεωρείται ύπουλος, διότι παρατηρούνται περιπτώσεις όπου άνθρωποι με συμπτώματα κάνουν τεστ και βγαίνει αρνητικό, ενώ δύο ή τρεις ημέρες μετά το τεστ γίνεται θετικό, ακόμη κι όταν ο πυρετός έχει αρχίσει να υποχωρεί. Το μήνυμα είναι ότι δεν πρέπει να εμπιστευόμαστε απόλυτα τα τεστ όταν είναι αρνητικά, αν υπάρχει κλινική εικόνα που παραπέμπει σε γριπώδη συνδρομή.

Η γρίπη, είτε πρόκειται για το στέλεχος Κ που χαρακτηρίζεται από υπερμεταδοτικότητα είτε για κάποιο άλλο, μπορεί να απειλήσει τη ζωή ενός ανθρώπου, υγιούς ή με υποκείμενα νοσήματα. Ο κίνδυνος εξαρτάται από τη φάση στην οποία βρίσκεται το ανοσοποιητικό σύστημα όταν ο άνθρωπος νοσήσει. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται ώστε τα παιδιά να μην μεταδώσουν τη γρίπη στους μεγαλύτερους σε ηλικία, οι οποίοι είναι πιο ευάλωτοι. Τα συμπτώματα που πρέπει να μας οδηγήσουν άμεσα σε γιατρό ή νοσοκομείο είναι ο πολύ υψηλός πυρετός και ο έντονος βήχας που φτάνει έως τη δύσπνοια, όταν δηλαδή το παιδί δυσκολεύεται να αναπνεύσει.

