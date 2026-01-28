Αν και στους ενήλικες καταγράφεται μια μικρή μείωση του ιικού φορτίου, στα παιδιά η ένταση παραμένει αμείωτη.

Σε πλήρη έξαρση είναι το φετινό κύμα γρίπης που δείχνει ιδιαίτερη προτίμηση στα παιδιά καθώς καθημερινά καταγράφεται αυξημένος αριθμός επισκέψεων στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών και περισσότερες νοσηλείες σε σύγκριση με προηγούμενες χρονιές. Τα παιδιατρικά νοσοκομεία δέχονται μεγάλη «πίεση» ενώ σε κάθε εφημερία εισάγονται περίπου 15 παιδιά με σοβαρή νόσηση ή επιπλοκές σύμφωνα με τα τρέχοντα στοιχεία.

Γιατί η γρίπη φέτος «προτιμά» τα παιδιά

Οι ειδικοί κάνουν λόγο για ρήγμα στο «τείχος ανοσίας», με βασικό «αδύναμο κρίκο» τα παιδιά, καθώς η κυκλοφορία του ιού παραμένει υψηλή στις μικρές ηλικίες εδώ και εβδομάδες. Η εικόνα αυτή αποδίδεται κυρίως στη χαμηλή εμβολιαστική κάλυψη, αλλά και στον έντονο συγχρωτισμό σε σχολεία και παιδικούς σταθμούς, που διευκολύνει τη μετάδοση. Παρότι στους ενήλικες τις τελευταίες ημέρες εμφανίζεται μια ήπια πτωτική τάση, στα παιδιά η νόσος συνεχίζει με αμείωτη ένταση. Κυριαρχεί κυρίως ο ιός της γρίπης τύπου Α, με συμπτώματα που είναι πιο έντονα και διαρκούν περισσότερες ημέρες.

Υψηλός πυρετός, πονοκέφαλος, πονόλαιμος, μυαλγίες, έντονη κόπωση, εμετοί και γενική κακουχία είναι τα συχνότερα συμπτώματα, τα οποία συχνά επιμένουν για 4 έως 5 ημέρες. Σε αρκετές περιπτώσεις, τα συμπτώματα υποχωρούν προσωρινά και στη συνέχεια επανεμφανίζονται πιο έντονα, κάτι που απαιτεί αυξημένη επαγρύπνηση.

Ποια μέρα εμφανίζονται επιπλοκές: Τι να προσέξουν οι γονείς όταν το παιδί νοσεί με γρίπη

Οι παιδίατροι επισημαίνουν ότι οι επιπλοκές εμφανίζονται συνήθως μετά την 4η ή 5η ημέρα της νόσησης. Σε αυτό το διάστημα, το ανοσοποιητικό σύστημα του παιδιού έχει αποδυναμωθεί σημαντικά, καθιστώντας το ευάλωτο τόσο στον ίδιο τον ιό όσο και σε δευτερογενείς λοιμώξεις. Οι πιο συχνές επιπλοκές περιλαμβάνουν βρογχίτιδα, πνευμονία, ωτίτιδα και στρεπτοκοκκικές λοιμώξεις, ενώ σε πιο σπάνιες αλλά σοβαρές περιπτώσεις μπορεί να εμφανιστούν επιπλοκές από το κεντρικό νευρικό σύστημα, όπως εγκεφαλίτιδα, ή από την καρδιά, όπως μυοκαρδίτιδα και περικαρδίτιδα.

Τα «καμπανάκια» που πρέπει να κινητοποιήσουν

Οι γονείς θα πρέπει να ζητήσουν άμεσα ιατρική εκτίμηση όταν παρατηρούν:

Πυρετό που επιμένει ή δεν υποχωρεί με αντιπυρετικά

Δύσπνοια ή γρήγορη αναπνοή

Λήθαργο, υπνηλία ή έντονη κακουχία

Επίμονους εμετούς ή αδυναμία λήψης υγρών

Επιδείνωση των συμπτωμάτων μετά από πρόσκαιρη βελτίωση

Επιπλοκές γρίπης: Διασωληνωμένοι στην ΜΕΘ του Παίδων 4χρονος και 6χρονη

Στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου Παίδων «Αγία Σοφία» νοσηλεύεται διασωληνωμένο ένα 4χρονο αγόρι, έπειτα από σοβαρές επιπλοκές που προκλήθηκαν από τη γρίπη Α. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάσταση του παιδιού έχει σταθεροποιηθεί. Το αγόρι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο από τους γονείς του σε κατάσταση ανακοπής, με τους γιατρούς να καταβάλλουν προσπάθειες να το επαναφέρουν. Παραμένει υπό στενή παρακολούθηση στη ΜΕΘ. Στο ίδιο νοσοκομείο παραμένει διασωληνωμένη και μια 6χρονη, η οποία μεταφέρθηκε την περασμένη εβδομάδα και για την οποία πρόσφατη προσπάθεια αποσωλήνωσης δεν κατέστη δυνατή λόγω επιβαρυμένης κατάστασης.

