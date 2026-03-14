Stealth βομβαρδιστικά Β-2 από τις ΗΠΑ στην «καρδιά» του ιρανικού πετρελαίου - Τραμπ: Το Ιράν «έχει ηττηθεί εντελώς» και εκλιπαρεί

Η Κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ σήκωσε τη νύχτα το βαρύ πυροβολικό της αεροπορίας του, τα stealth βομβαρδιστικά B-2, για «να εξαλείφθεί σήμερα η απειλή του καθεστώτος του Ιράν, αλλά και η ικανότητά του να ξαναχτίσει στο μέλλον».

Δύο εβδομάδες πολέμου συμπληρώνονται στη Μέση Ανατολή και ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε (λίγο πριν από τις 06:00 ώρα Ελλάδας) ότι το Ιράν «έχει ηττηθεί εντελώς» και εκλιπαρεί να κλειστεί «συμφωνία», αλλά ο ίδιος δεν τη θέλει.

«Τα μέσα ενημέρωσης των ψευδών ειδήσεων απεχθάνονται να μεταδώσουν πόσο καλά τα έχει πάει ο αμερικανικός στρατός εναντίον του Ιράν, που είναι εντελώς ηττημένο και θέλει συμφωνία -- αλλά όχι συμφωνία που θα αποδεχόμουν!», ανέφερε ο κ. Τραμπ μέσω Truth Social, χωρίς περισσότερες διευκρινίσεις.

Αργότερα ο πρόεδρος των ΗΠΑ έκανε γνωστό ότι βομβαρδίστηκαν οι στρατιωτικοί στόχοι, αλλά όχι οι υποδομές, στο νησί Χαργκ, «καρδιά» του ιρανικού πετρελαίου.

Ο ιρανικός στρατός διεμήνυσε σήμερα πως θα μετατρέψει «σε στάχτες» πετρελαϊκές και ενεργειακές εγκαταστάσεις οι οποίες συνδέονται με τις ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή, απαντώντας έτσι στον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

«Όλες οι πετρελαϊκές, οικονομικές και ενεργειακές εγκαταστάσεις που ανήκουν εν μέρει ή συνεργάζονται με τις ΗΠΑ θα καταστραφούν αμέσως και θα γίνουν στάχτες», ανέφερε εκπρόσωπος του κεντρικού γενικού επιτελείου της Χαράμ αλ Ανμπιγιά, το οποίο υπάγεται στους Φρουρούς της Επανάστασης, σύμφωνα με ιρανικά ΜΜΕ.

Η ανακοίνωση αυτή, εξήγησε ο εκπρόσωπος του στρατού, είναι «απάντηση στις δηλώσεις» του αμερικανού προέδρου, ο οποίος νωρίτερα ανακοίνωσε μέσω Truth Social ότι καταστράφηκαν «όλοι οι στρατιωτικοί στόχοι» σε βομβαρδισμό στη νήσο Χαργκ, μείζονα κόμβο για την Τεχεράνη, κι απείλησε πως θα μπουν στο στόχαστρο οι πετρελαϊκές εγκαταστάσεις εκεί αν το Ιράν συνεχίσει να εμποδίζει την κίνηση στο στενό του Χορμούζ.

Στη νήσο, στο βόρειο τμήμα του Κόλπου, περίπου τριάντα χιλιόμετρα από τις ιρανικές ακτές, βρίσκεται ο μεγαλύτερος πετρελαιοεξαγωγικός τερματικός σταθμός της χώρας. Μέσω αυτού γίνεται το 90% των εξαγωγών πετρελαίου του Ιράν.

Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, πολιτικός με επιρροή στο Ιράν, προειδοποίησε προχθές Πέμπτη ότι η Τεχεράνη θα αφήσει πίσω της «κάθε αυτοσυγκράτηση» αν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ επιτεθούν στα νησιά της χώρας στον Κόλπο.

Εντωμεταξύ, εγκρίθηκε η αποστολή στην περιοχή, αμφίβιας ομάδας μάχης συνήθως αποτελούμενης από αρκετά πολεμικά πλοία και 5.000 πεζοναύτες.

