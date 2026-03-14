Stealth βομβαρδιστικά Β-2 από τις ΗΠΑ στην «καρδιά» του ιρανικού πετρελαίου - Τραμπ: Το Ιράν «έχει ηττηθεί εντελώς» και εκλιπαρεί

Δύο εβδομάδες πολέμου συμπληρώνονται στη Μέση Ανατολή και ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε (λίγο πριν από τις 06:00 ώρα Ελλάδας) ότι το Ιράν «έχει ηττηθεί εντελώς» και εκλιπαρεί να κλειστεί «συμφωνία», αλλά ο ίδιος δεν τη θέλει.
«Τα μέσα ενημέρωσης των ψευδών ειδήσεων απεχθάνονται να μεταδώσουν πόσο καλά τα έχει πάει ο αμερικανικός στρατός εναντίον του Ιράν, που είναι εντελώς ηττημένο και θέλει συμφωνία -- αλλά όχι συμφωνία που θα αποδεχόμουν!», ανέφερε ο κ. Τραμπ μέσω Truth Social, χωρίς περισσότερες διευκρινίσεις.
Η Κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ σήκωσε τη νύχτα το βαρύ πυροβολικό της αεροπορίας του, τα stealth βομβαρδιστικά B-2, για «να εξαλείφθεί σήμερα η απειλή του καθεστώτος του Ιράν, αλλά και η ικανότητά του να ξαναχτίσει στο μέλλον».
Αργότερα ο πρόεδρος των ΗΠΑ έκανε γνωστό ότι βομβαρδίστηκαν οι στρατιωτικοί στόχοι, αλλά όχι οι υποδομές, στο νησί Χαργκ, «καρδιά» του ιρανικού πετρελαίου.
Ο ιρανικός στρατός διεμήνυσε σήμερα πως θα μετατρέψει «σε στάχτες» πετρελαϊκές και ενεργειακές εγκαταστάσεις οι οποίες συνδέονται με τις ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή, απαντώντας έτσι στον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.
«Όλες οι πετρελαϊκές, οικονομικές και ενεργειακές εγκαταστάσεις που ανήκουν εν μέρει ή συνεργάζονται με τις ΗΠΑ θα καταστραφούν αμέσως και θα γίνουν στάχτες», ανέφερε εκπρόσωπος του κεντρικού γενικού επιτελείου της Χαράμ αλ Ανμπιγιά, το οποίο υπάγεται στους Φρουρούς της Επανάστασης, σύμφωνα με ιρανικά ΜΜΕ.
Η ανακοίνωση αυτή, εξήγησε ο εκπρόσωπος του στρατού, είναι «απάντηση στις δηλώσεις» του αμερικανού προέδρου, ο οποίος νωρίτερα ανακοίνωσε μέσω Truth Social ότι καταστράφηκαν «όλοι οι στρατιωτικοί στόχοι» σε βομβαρδισμό στη νήσο Χαργκ, μείζονα κόμβο για την Τεχεράνη, κι απείλησε πως θα μπουν στο στόχαστρο οι πετρελαϊκές εγκαταστάσεις εκεί αν το Ιράν συνεχίσει να εμποδίζει την κίνηση στο στενό του Χορμούζ.
Στη νήσο, στο βόρειο τμήμα του Κόλπου, περίπου τριάντα χιλιόμετρα από τις ιρανικές ακτές, βρίσκεται ο μεγαλύτερος πετρελαιοεξαγωγικός τερματικός σταθμός της χώρας. Μέσω αυτού γίνεται το 90% των εξαγωγών πετρελαίου του Ιράν.
Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, πολιτικός με επιρροή στο Ιράν, προειδοποίησε προχθές Πέμπτη ότι η Τεχεράνη θα αφήσει πίσω της «κάθε αυτοσυγκράτηση» αν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ επιτεθούν στα νησιά της χώρας στον Κόλπο.
Εντωμεταξύ, εγκρίθηκε η αποστολή στην περιοχή, αμφίβιας ομάδας μάχης συνήθως αποτελούμενης από αρκετά πολεμικά πλοία και 5.000 πεζοναύτες.
Βίντεο από την πρεσβεία των ΗΠΑ στη Βαγδάτη - Υψώνεται μαύρος καπνός08:35:17
Νέα εντολή Ισραήλ για εκκένωση σε περιοχή του Ιράν08:33:07
Ο ισραηλινός στρατός διέταξε τους κατοίκους βιομηχανικού τομέα στο δυτικό τμήμα της Ταμπρίζ (βόρεια) να απομακρυνθούν εσπευσμένα από τα σπίτια τους, ενόψει στρατιωτικών επιχειρήσεων «μέσα στις προσεχείς ώρες».
«Για την ασφάλειά σας και την υγεία σας σας ζητούμε να εγκαταλείψετε αμέσως την περιοχή», ανέφερε εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού στα περσικά μέσω X, παραθέτοντας χάρτη.
Η προειδοποίηση όμως δεν υπάρχει στην πραγματικότητα καμία περίπτωση να διαβαστεί από τους ενδιαφερόμενους: η πρόσβαση στο διαδίκτυο στο Ιράν είναι κομμένη εδώ και δύο εβδομάδες.
Χτυπήθηκε πλοίο με ελληνική σημαία στη Μαύρη Θάλασσα08:25:30
Την είδηση για χτύπημα σε πλοίο με ελληνική σημαία έξω από το Νοβοροσίσκ στη Μαύρη Θάλασσα έκανε γνωστό ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής μιλώντας στο ΕΡΤnews και στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο από τις 5» τονίζοντας ότι τον απασχολεί και τον ανησυχεί η κατάσταση.
«Νωρίτερα σήμερα το πρωί είχαμε ένα χτύπημα σε πλοίο με ελληνική σημαία έξω από το Νοβοροσίσκ στη Μαύρη Θάλασσα, δεξαμενόπλοιο το οποίο είναι με ελληνική σημαία, 24 ναυτικοί, 10 Έλληνες καλά στην υγεία τους, ναυλωμένο από τη Chevron. Εικάζεται ότι το χτύπημα αυτό είναι στα πλαίσια της πίεσης την οποία βάζουν χώρες στην περιοχή, και σχετίζεται ίσως και με τις αποφάσεις που πάρθηκαν να επιτραπεί μερικώς στο ρωσικό πετρέλαιο η διακίνηση του για ένα μήνα. Έχω ενημερώσει τον κύριο πρωθυπουργό, ενημέρωσα και τον Υπουργό Εξωτερικών. Εκεί που πιστεύουμε ότι υπάρχει το θέμα και το πρόβλημα, θα διαμαρτυρηθούμε εντόνως και θα κάνουμε όλες αυτές τις κινήσεις και στο επίπεδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και όπου πρέπει, καθότι θεωρώ ότι είναι απαράδεκτη, πολύ επικίνδυνη η στοχοποίηση των πλοίων μας με ελληνική σημαία, αλλά και των Ελλήνων των πλοίων τα οποία είναι νομίμως μισθωμένα ναυλωμένα και οι Έλληνες ναυτικοί και η ναυτιλία προσπαθεί να κάνει τη δουλειά της, θα έπρεπε κανονικά να είναι έξω από κάθε συμφέρον πολιτικό ή αν θέλετε σίγουρα έξω από τη σύρραξη την πολεμική» είπε.
FT: Γαλλία και Ιταλία ξεκινούν συζητήσεις με το Ιράν για τα Στενά του Ορμούζ08:21:02
Ο Τραμπ διατείνεται ότι το Ιράν έχει «ηττηθεί εντελώς» και «θέλει συμφωνία»08:19:51
Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε χθες Παρασκευή το βράδυ (λίγο πριν από τις 06:00 ώρα Ελλάδας) ότι το Ιράν «έχει ηττηθεί εντελώς» και εκλιπαρεί να κλειστεί «συμφωνία», αλλά ο ίδιος δεν τη θέλει, δυο εβδομάδες αφότου ξέσπασε ο πόλεμος που έβαλε φωτιά στη Μέση Ανατολή.
«Τα μέσα ενημέρωσης των ψευδών ειδήσεων απεχθάνονται να μεταδώσουν πόσο καλά τα έχει πάει ο αμερικανικός στρατός εναντίον του Ιράν, που είναι εντελώς ηττημένο και θέλει συμφωνία -- αλλά όχι συμφωνία που θα αποδεχόμουν!», ανέφερε ο κ. Τραμπ μέσω Truth Social, χωρίς περισσότερες διευκρινίσεις.
Η Χαμάς καλεί το Ιράν να μην χτυπά γειτονικές χώρες07:52:06
Η Χαμάς δηλώνει ότι, ενώ επιβεβαιώνει το δικαίωμα του Ιράν να ανταποκριθεί στην αμερικανο-ισραηλινή επιθετικότητα «με όλα τα διαθέσιμα μέσα, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και νόμους», η Χαμάς «καλεί τους αδελφούς μας στο Ιράν να μην στοχεύουν γειτονικές χώρες και καλεί όλες τις χώρες της περιοχής να συνεργαστούν για να σταματήσουν αυτή την επιθετικότητα και να διατηρήσουν τους δεσμούς αδελφοσύνης μεταξύ τους».
Συνεχίζονται τα χτυπήματα εναντίον των φιλικών προς τις ΗΠΑ χωρών του Κόλπου07:19:12
Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν ανέφεραν νέες επιθέσεις εναντίον αμερικανικών βάσεων στο Κουβέιτ και το Κατάρ νωρίς το Σάββατο, ενώ συνεχίζονταν οι αναχαιτίσεις σε άλλα σημεία της περιοχής.
Ακολουθούν τα τελευταία νέα από τα κράτη του Κόλπου:
ΗΑΕ: Οι αρχές του Ντουμπάι δήλωσαν ότι θραύσματα από μια «επιτυχημένη αναχαίτιση» χτύπησαν ένα κτίριο στο κέντρο της πόλης. «Δεν προκλήθηκε πυρκαγιά και δεν αναφέρθηκαν τραυματίες», ανέφερε το Γραφείο Τύπου του Ντουμπάι γύρω στις 7 π.μ. τοπική ώρα.
Κουβέιτ: Ακούστηκαν εκρήξεις σε «αμερικανικές βάσεις κατοχής» στο Κουβέιτ, ανέφερε το κρατικό ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim στο Telegram νωρίς το Σάββατο. Η αιτία και η ακριβής τοποθεσία των εκρήξεων δεν είναι σαφείς.
Κατάρ: Το ιρανικό IRIB News ανέφερε αρκετές εκρήξεις στην αεροπορική βάση Al-Udeid στο Κατάρ, σε μια ανάρτηση στο Telegram το πρωί του Σαββάτου. Περίπου 30 λεπτά αργότερα, το Υπουργείο Άμυνας του Κατάρ ανακοίνωσε ότι απέκρουσε μια πυραυλική επίθεση εναντίον της χώρας.
Σαουδική Αραβία: Το Υπουργείο Άμυνας ανέφερε μια σειρά από απόπειρες αεροπορικών επιθέσεων από τα μεσάνυχτα. Απέκρουσε 19 drones — συμπεριλαμβανομένων 16 στην ανατολική περιοχή — και έναν βαλλιστικό πύραυλο που εκτοξεύθηκε προς την κεντρική περιοχή Al-Kharj.
Μπαχρέιν: Σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών του Μπαχρέιν, οι σειρήνες ήχησαν στο βασίλειο λίγο μετά τη 1 π.μ. τοπική ώρα, και το υπουργείο προέτρεψε τους κατοίκους να κατευθυνθούν προς τον πλησιέστερο ασφαλή χώρο.
Ομάν: Το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ διέταξε αργά την Παρασκευή τους μη επείγοντες υπαλλήλους της αμερικανικής κυβέρνησης και τις οικογένειές τους να εγκαταλείψουν το Ομάν λόγω κινδύνων για την ασφάλειά τους.
Προειδοποίηση εκκένωσης από τον ισραηλινό στρατό07:14:00
Ο ισραηλινός στρατός εξέδωσε προειδοποίηση εκκένωσης για μια συγκεκριμένη βιομηχανική περιοχή στο Ταμπρίζ, στο βορειοδυτικό Ιράν, αναφέροντας ότι θα «διεξάγει επιχειρήσεις στην περιοχή αυτή τις επόμενες ώρες». Η προειδοποίηση, που δημοσιεύθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καλεί τους πολίτες να «εκκενώσουν αμέσως την περιοχή».
Ιράκ: Πλήγμα drone στην πρεσβεία των ΗΠΑ στη Βαγδάτη, υψώνεται μαύρος καπνός07:00:17
Επίθεση μη επανδρωμένου εναέριου οχήματος έβαλε στο στόχαστρο τις πρωινές ώρες την αμερικανική πρεσβεία στη Βαγδάτη, δήλωσε ιρακινός ανώτερος αξιωματικός, ενώ δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου είδε μαύρο καπνό να υψώνεται από τη διπλωματική εγκατάσταση στην καρδιά της πρωτεύουσας του Ιράκ.
«Ένα drone έπληξε την πρεσβεία», είπε ο αξιωματικός στο AFP. Δεύτερο στέλεχος των ιρακινών δυνάμεων ασφαλείας επιβεβαίωσε την επίθεση εναντίον της εγκατάστασης.
Η επίθεση ακολούθησε δυο αεροπορικά πλήγματα στη Βαγδάτη κατά τη διάρκεια της νύχτας--δεν είναι γνωστό από ποιους έγιναν-- που σκότωσαν δυο στελέχη ιρακινής ένοπλης οργάνωσης προσκείμενης στο Ιράν, των Ταξιαρχιών της Χεζμπολά, κατά πηγές στις δυνάμεις ασφαλείας.