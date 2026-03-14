Δραστηριότητες φόρτωσης πετρελαίου στο λιμάνι της Φουτζέιρα, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και σε μικρή απόσταση από τα Στενά του Ορμούζ, ανεστάλησαν το πρωί του Σαββάτου έπειτα από επίθεση με drone που προκάλεσε πυρκαγιά, σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg που επικαλείται άτομα με γνώση της υπόθεσης.

Οι ίδιες πηγές, οι οποίες μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας καθώς δεν είναι εξουσιοδοτημένες να επικοινωνούν δημόσια με τα μέσα ενημέρωσης, ανέφεραν ότι το περιστατικό οδήγησε σε προσωρινή διακοπή μέρους των επιχειρήσεων φόρτωσης στο λιμάνι, χωρίς ωστόσο να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για την έκταση των ζημιών ή για το εάν υπήρξαν τραυματισμοί.

Το συμβάν σημειώνεται σε μια περίοδο έντονης γεωπολιτικής έντασης στην ευρύτερη περιοχή του Περσικού Κόλπου, μετά τα πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών στο νησί Χαργκ, έναν από τους σημαντικότερους κόμβους εξαγωγής πετρελαίου του Ιράν.

Η Τεχεράνη είχε προειδοποιήσει ότι οποιαδήποτε επίθεση σε πετρελαϊκές και ενεργειακές εγκαταστάσεις θα μπορούσε να προκαλέσει αντίποινα, στοχεύοντας ενεργειακές υποδομές που συνδέονται με τις Ηνωμένες Πολιτείες στην περιοχή.

Η διεύρυνση της σύγκρουσης στον Περσικό Κόλπο έχει ήδη προκαλέσει αναταράξεις στο διεθνές ενεργειακό εμπόριο, καθώς πλήγματα σε κρίσιμες υποδομές πετρελαίου και φυσικού αερίου αλλά και η αυξημένη στρατιωτική δραστηριότητα έχουν περιορίσει σημαντικά τη ναυσιπλοΐα μέσω των Στενών του Ορμούζ, μιας από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς για τη μεταφορά πετρελαίου παγκοσμίως.

Η Φουτζέιρα αποτελεί έναν από τους λίγους τερματικούς σταθμούς στην περιοχή που συνεχίζουν να εξάγουν πετρέλαιο, γεγονός που αυξάνει τη στρατηγική σημασία του λιμανιού. Στο παρελθόν, οι αρχές του λιμανιού έχουν αναφερθεί σε απειλές από πυραυλικά πλήγματα, εντείνοντας τις ανησυχίες για την ασφάλεια της ενεργειακής εφοδιαστικής αλυσίδας στην περιοχή.