Ο Αντιπρόεδρος της Παπαστράτος τοποθετείται στο Οικονομικό Φόρουμ Δελφών 2026 για την εφαρμογή των πολιτικών, τον ρόλο της τεχνολογίας και τις σύγχρονες προκλήσεις.

Σε ένα περιβάλλον όπου τα όρια μεταξύ φυσικού και ψηφιακού κόσμου γίνονται ολοένα πιο δυσδιάκριτα, η προστασία των ανηλίκων αποκτά νέα χαρακτηριστικά και προκλήσεις. Η συζήτηση δεν περιορίζεται πλέον μόνο στη θέσπιση κανόνων, αλλά στρέφεται όλο και περισσότερο στο πώς αυτοί μπορούν να εφαρμοστούν αποτελεσματικά στην πράξη.

Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η σχετική συζήτηση που άνοιξε στο Οικονομικό Φόρουμ Δελφών 2026, όπου ο Αντιπρόεδρος της Παπαστράτος Ιάκωβος Καργαρώτος ανέδειξε την ανάγκη για πολιτικές που αποδίδουν στην πράξη.

Η συζήτηση, με τη συμμετοχή εκπροσώπων της κυβέρνησης, μεταξύ αυτών ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης και ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου, επικεντρώθηκε στο πώς η τεχνολογία μπορεί να καλύψει το διαχρονικό κενό ανάμεσα στη νομοθέτηση και την εφαρμογή, ειδικά σε ό,τι αφορά την προστασία των ανηλίκων.

Ωστόσο, το βασικό μήνυμα από την πλευρά της αγοράς ήταν σαφές, χωρίς συνολική προσέγγιση και συνεργασία, ακόμη και οι πιο αυστηροί κανόνες κινδυνεύουν να μείνουν ανενεργοί.

«Δεν θα λυθεί ένα τόσο σύνθετο ζήτημα με έναν νόμο ή μία εφαρμογή»

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο κ. Καργαρώτος έθεσε από την αρχή το πλαίσιο της συζήτησης, επισημαίνοντας ότι η προστασία των ανηλίκων δεν είναι ένα πρόβλημα που επιδέχεται απλές λύσεις.

«Δεν θα λυθεί ένα τόσο σύνθετο ζήτημα με έναν νόμο ή μία εφαρμογή. Χρειάζεται συνεκτική πολιτική, κανόνες που εφαρμόζονται και υπεύθυνη στάση από όλους», ανέφερε, δίνοντας έμφαση στην ανάγκη για πολυεπίπεδη προσέγγιση. Όπως σημείωσε, το κρίσιμο δεν είναι μόνο να θεσπίζονται αυστηροί κανόνες, αλλά να διασφαλίζεται ότι αυτοί λειτουργούν στην πράξη και οδηγούν σε απτά, μετρήσιμα αποτελέσματα.

Η τεχνολογία αλλάζει τους όρους του παιχνιδιού

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον ρόλο της τεχνολογίας, η οποία όπως υπογράμμισε, μεταβάλλει ήδη ριζικά το περιβάλλον πρόσβασης σε προϊόντα και περιεχόμενο.

Από τα φυσικά σημεία πώλησης μέχρι το ψηφιακό περιβάλλον, τα όρια γίνονται πιο «ρευστά», καθιστώντας την πρόληψη πιο σύνθετη σε σχέση με το παρελθόν. Σε αυτό το πλαίσιο, εργαλεία όπως το Kids Wallet αναδεικνύονται ως ενδεικτικά της κατεύθυνσης προς πιο αποτελεσματικούς μηχανισμούς ελέγχου.

Ο ίδιος στάθηκε ιδιαίτερα στη σημασία της αξιόπιστης επαλήθευσης ηλικίας, σημειώνοντας ότι αποτελεί κρίσιμο κρίκο για την ουσιαστική εφαρμογή της νομοθεσίας.

Συνεργασία κράτους – αγοράς – λιανεμπορίου

Ένα από τα βασικά σημεία της παρέμβασής του ήταν η ανάγκη ευρύτερης σύμπραξης μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων πλευρών.

Όπως ανέφερε, η Πολιτεία, η βιομηχανία και το λιανεμπόριο καλούνται να κινηθούν συντονισμένα, ώστε να διαμορφωθεί μια κουλτούρα ευθύνης και συμμόρφωσης που να λειτουργεί στην πράξη. «Πρέπει να στοιχηθούμε όλοι πίσω από μια κοινή προσπάθεια», σημείωσε, υπογραμμίζοντας ότι χωρίς αυτή τη σύγκλιση, τα αποτελέσματα θα παραμένουν περιορισμένα.

Ο Αντιπρόεδρος της Παπαστράτος αναφέρθηκε ακόμη στη σημασία ενός σταθερού και ρεαλιστικού πλαισίου πολιτικής, επισημαίνοντας ότι οι λύσεις που αποδίδουν είναι εκείνες που μπορούν να εφαρμοστούν χωρίς στρεβλώσεις.

Όπως τόνισε, η εμπειρία δείχνει ότι οριζόντιες απαγορεύσεις δεν οδηγούν απαραίτητα στα επιθυμητά αποτελέσματα, ενώ αντίθετα απαιτούνται πολιτικές που λαμβάνουν υπόψη τις πραγματικές συνθήκες της αγοράς. Στο ίδιο πλαίσιο, υπογράμμισε ότι η αποτελεσματικότητα μιας πολιτικής πρέπει να αξιολογείται με βάση τα δεδομένα και τις επιπτώσεις της, και όχι μόνο την πρόθεσή της.

Ένα ζήτημα με αυξανόμενη κοινωνική σημασία

Σε μια περίοδο όπου ζητήματα όπως η προστασία των ανηλίκων βρίσκονται ψηλά στην ατζέντα της δημόσιας συζήτησης, η ανάγκη για ουσιαστικές και εφαρμόσιμες λύσεις καθίσταται πιο επίκαιρη από ποτέ. Σε αυτό το πλαίσιο, η παρουσία της Παπαστράτος στο Delphi Economic Forum 2026 αποκτά ιδιαίτερη σημασία, συμμετέχοντας ως Platinum Sponsor, σε μια επετειακή συγκυρία, καθώς συμπληρώνει 95 χρόνια λειτουργίας.

Η εταιρεία στηρίζοντας διαχρονικά έναν θεσμό που αποτελεί σημείο αναφοράς για τον δημόσιο διάλογο, ενισχύει τη συζήτηση γύρω από σύγχρονες κοινωνικές προκλήσεις, σε ένα περιβάλλον που μεταβάλλεται διαρκώς.